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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
10.01.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

İki çocuğu, annesi ve kardeşleri onu arıyor: ‘Mary Jane’ Canan 8 aydır kayıp

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İki çocuğu, annesi ve kardeşleri onu arıyor: ‘Mary Jane’ Canan 8 aydır kayıp

Londra’da çevresinde ‘Mary Jane’, ‘MJ’ ya da ‘Jan’ ismiyle de tanınan iki çocuk annesi Canan Mustafa 8 ay önce iz bırakmadan ortadan kayboldu. Sokaklarda, basında, sosyal medya ve çeşitli platformlarda aramalarına rağmen herhangi bir ize ulaşamayan yakınları, halktan yardım istedi.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Canning Town’da annesi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan 39 yaşındaki Canan Mustafa’dan 6 Mayıs’tan beri haber alınamıyor. Ailesi ve polisin bütün aramalarına karşın izine rastlanmayan Canan Mustafa’yı gören ya da yerini bilenlerin 101 numaralı ‘Kayıp Aranıyor’ hattını aramalarını istendi.

İki çocuğu, annesi ve kardeşleri onu arıyor: ‘Mary Jane’ Canan 8 aydır kayıp

ANNEM 8 AYDIR KAPIDA ONU BEKLİYOR
Kardeşi Meryem Mustafa, Canan’ın çevresinde ‘Mary Jane’, ‘MJ’ ya da ‘Jan’ ismiyle de tanındığını, anneleri Şerife Mustafa’nın 8 aydır kapıda kardeşinin gelmesini beklediğini belirterek şunları söyledi: “Canan’ı bulmak için yüzlerce poster bastırıp çevreye astık. Sosyal medyada ‘Lets find Mary Jane Mustafa’ başlıklı bir grup kurduk. Bu grup 4 bin takipçiye ulaştı. Basında, Canan’ı aradığımıza ilişkin pek çok haber ve ilan yayınlandı. Ne yazık ki şimdiye kadar izine rastlamadık. Çok üzgünüz.”

İki çocuğu, annesi ve kardeşleri onu arıyor: ‘Mary Jane’ Canan 8 aydır kayıp

YAŞAMINDAN ENDİŞE EDİYORUZ
Kardeşi Sükan Mustafa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kardeşinin yaşamından endişe ettiğini belirterek bulunması için toplumdan yardım istedi.
Kıbrıslı Mustafa ailesi, Canan’ı gören ya da yerini bilenlerin insanlık adına 07983 740 302’yi ya da 101 numaralı ‘Kayıp Aranıyor’ hattını aramalarını istedi.

İki çocuğu, annesi ve kardeşleri onu arıyor: ‘Mary Jane’ Canan 8 aydır kayıp

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