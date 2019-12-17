IKEA Avusturya’ya Türk yönetici

GÜNEYDOĞU’da küçük bir kasabada doğan ve İzmir’de büyüyen, Kırıkkale Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve ekonomi okuyan Alparslan Deliloğlu, Avusturya IKEA’nın başına getirildi. 44 yaşındaki Deliloğlu, daha önce ‘ülke sorumlusu’ olarak İsviçre IKEA’nın başındaydı. Şimdi ise yine ‘ülke sorumlusu’ olarak Avusturya IKEA’da Viera Juzova’dan görevi devraldı. Üniversite öğrenimi sırasında süpermarketlerde çalışan Alparslan Deliloğlu, IKEA’nın Türkiye’deki mağazalarında da çalıştı. IKEA’nın Türkiye’de ilk mağazasını 2004’te açtığını ve 6 yılda 5 mağazanın açılışını yaptıklarını belirten Deliloğlu, her açılışta katkısının olduğunu söyledi. Alparslan Deliloğlu “Dünyayı biraz daha iyileştirmek için diplomat olmak istiyordum. Yöneticilik hiç planda yoktu” dedi. 6 çocuklu ailenin ikinci büyük çocuğu olan Alparslan Deliloğlu evli ve iki çocuk babası.