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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
14.10.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası

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Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası

Kültürlerarası Transfer Derneği’nin, Hessen Bilim ve Sanat Bakanı Boris Rhein, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı himayesinde gerçekleştirdiği 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Erden Kıral, Cezmi Baskın ve Işıl Yücesoy ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ alırken, gecede ‘Feridun Karakakaya’ya Vefa Ödülü’ de verildi.

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  • Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası
  • Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası
  • Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası
  • Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası
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FESTİVAL Başkanı Hüseyin Sıtkı, törenin açılış konuşmasında festivali, Türk sinemasına adanmış bir etkinlik olarak niteledi. Sıtkı, “Bu festival, Türk ve Alman toplumunda kültürel alanda kabul gören bir festival olduğu için çok mutluyuz. İnsanların birbirini anlamasını sağlayan çok önemli bir festival gerçekleştiriyoruz. Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası” dedi.

Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası

 

Başkan Sıtkı’yı, “Büyüleyici bir insan” diyerek öven Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ise şöyle konuştu: “Bu festival kültürlerarası diyaloğu artırıyor, kültürel sınırları kaldırıyor. Kardeş kent Eskişehir ile iyi bir diyalog kurduk. Buluşmalarımızda gençler iyi kaynaşıyor. Vatan, bir partiye, bir kuruma ait değil. Yüreğimizde taşıdığımızdır. Güzellikler eğer paylaşılmazsa değeri artmaz.” Feldmann, festival sayesinde Zübeyde Temizel’le tanışıp evlendiğini dile getirmesiyle de büyük alkış aldı.

Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası

‘HAYATIMIZIN BİR PARÇASI’
Frankfurt Başkonsolos Burak Karartı da festivalin kültürel hayatının bir parçası haline geldiğini ve Türkiye’nin renklerini, sosyal yaşamındaki çeşitliliklerini, kültürel derinliğini sinemaseverlerle buluşturan bir platform niteliği taşıdığını söyledi.
Oyuncu Hakan Bilgin ile gazeteci Nadide Kepçe’nin sunuculuğunu yaptığı gecede Başkonsolos Burak Karartı’dan ödülünü alan Cezmi Baskın, “Hayatını kaybeden insanların görüntülerini seyrettiğimde birdenbire paniğe kapıldım. Kendim için değil. Ben bir ödül alıyorum. Biz, bir sürü eser bırakıp bu dünyadan gidiyoruz. Sonra umarım filmlerimiz kültür mirası olarak kalır. Bu umutla yaşıyorum. Çok zor ve güzel bir mesleğimiz var. Birçok insana aktarıyoruz. Bu da bize ödüllerden daha çok ödül kazandırıyor” dedi.

Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası

‘BENİM ÖDÜLÜM KATMERLİ OLDU’
Ödülünü Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’dan alan Işıl Yücesoy da “Bazen insana teşekkür sözcüğü az gelir, şu an da öyle bir şey. Öyle büyük ustalarla ödül aldım ki, benimki katmerli oldu” diye konuştu. Yücesoy, gecede mini bir konser de verdi.

Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası

Yurt dışında 30 yıl arayla karşılaştığı iki insanın, kendisine gelip filmleriyle iyileştiklerini söylediklerini belirten yönetmen Erden Kıral ise, “Bu iki insan için bile film yapmaya değer” dedi.

Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası

2004’te yaşamını yitiren 1960-1970’li yıllarda pek çok filmde canlandırdığı ‘Cilalı İbo’ karakteriyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Feridun Karakaya’ya verilen ‘Vefa Ödülü’nü oğlu Cem Karakaya aldı. Cem Karakaya, babasının gönüllerde yaşadığını söyledi. Etkinlikte Esra Sezer de sahne aldı.

Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası

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