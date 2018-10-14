Hüseyin Sıtkı: Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası
Kültürlerarası Transfer Derneği’nin, Hessen Bilim ve Sanat Bakanı Boris Rhein, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı himayesinde gerçekleştirdiği 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Erden Kıral, Cezmi Baskın ve Işıl Yücesoy ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ alırken, gecede ‘Feridun Karakakaya’ya Vefa Ödülü’ de verildi.
FESTİVAL Başkanı Hüseyin Sıtkı, törenin açılış konuşmasında festivali, Türk sinemasına adanmış bir etkinlik olarak niteledi. Sıtkı, “Bu festival, Türk ve Alman toplumunda kültürel alanda kabul gören bir festival olduğu için çok mutluyuz. İnsanların birbirini anlamasını sağlayan çok önemli bir festival gerçekleştiriyoruz. Birlikte hareket edince büyük işler başarmak çok olası” dedi.
Başkan Sıtkı’yı, “Büyüleyici bir insan” diyerek öven Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ise şöyle konuştu: “Bu festival kültürlerarası diyaloğu artırıyor, kültürel sınırları kaldırıyor. Kardeş kent Eskişehir ile iyi bir diyalog kurduk. Buluşmalarımızda gençler iyi kaynaşıyor. Vatan, bir partiye, bir kuruma ait değil. Yüreğimizde taşıdığımızdır. Güzellikler eğer paylaşılmazsa değeri artmaz.” Feldmann, festival sayesinde Zübeyde Temizel’le tanışıp evlendiğini dile getirmesiyle de büyük alkış aldı.
‘HAYATIMIZIN BİR PARÇASI’
Frankfurt Başkonsolos Burak Karartı da festivalin kültürel hayatının bir parçası haline geldiğini ve Türkiye’nin renklerini, sosyal yaşamındaki çeşitliliklerini, kültürel derinliğini sinemaseverlerle buluşturan bir platform niteliği taşıdığını söyledi.
Oyuncu Hakan Bilgin ile gazeteci Nadide Kepçe’nin sunuculuğunu yaptığı gecede Başkonsolos Burak Karartı’dan ödülünü alan Cezmi Baskın, “Hayatını kaybeden insanların görüntülerini seyrettiğimde birdenbire paniğe kapıldım. Kendim için değil. Ben bir ödül alıyorum. Biz, bir sürü eser bırakıp bu dünyadan gidiyoruz. Sonra umarım filmlerimiz kültür mirası olarak kalır. Bu umutla yaşıyorum. Çok zor ve güzel bir mesleğimiz var. Birçok insana aktarıyoruz. Bu da bize ödüllerden daha çok ödül kazandırıyor” dedi.
‘BENİM ÖDÜLÜM KATMERLİ OLDU’
Ödülünü Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’dan alan Işıl Yücesoy da “Bazen insana teşekkür sözcüğü az gelir, şu an da öyle bir şey. Öyle büyük ustalarla ödül aldım ki, benimki katmerli oldu” diye konuştu. Yücesoy, gecede mini bir konser de verdi.
Yurt dışında 30 yıl arayla karşılaştığı iki insanın, kendisine gelip filmleriyle iyileştiklerini söylediklerini belirten yönetmen Erden Kıral ise, “Bu iki insan için bile film yapmaya değer” dedi.
2004’te yaşamını yitiren 1960-1970’li yıllarda pek çok filmde canlandırdığı ‘Cilalı İbo’ karakteriyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Feridun Karakaya’ya verilen ‘Vefa Ödülü’nü oğlu Cem Karakaya aldı. Cem Karakaya, babasının gönüllerde yaşadığını söyledi. Etkinlikte Esra Sezer de sahne aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle