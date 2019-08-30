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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
30.08.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Hurdaya ayrılmıştı... Dönüşü muhteşem oldu

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Hurdaya ayrılmıştı... Dönüşü muhteşem oldu

1977 yılında Almanya’da üretildikten sonra götürüldüğü Mersin’de uzun yıllar itfaiyeye hizmet veren ve 2017 yılında hurdaya ayrılan tarihi araç, hurdaya gönderilmekten sonra anda kurtuldu ve kentin sembolü olarak şehir merkezinde sergilenmeye başlandı.

ALMANYA’nın Durmersheim kentinde 1977 yılında üretilen itfaiye aracı 2006 yılında Mersin’e götürüldü. 2017’ye kadar da Mut ilçesinde aktif olarak kullanıldı. Hizmet ömrünü tamamladıktan sonra hurdaya ayrılan araç, hurdalığa götürülecekti. Ancak şantiyeleri gezerken aracı fark eden Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatı ile onarıldı ve kent merkezine getirilerek sergilenmeye başladı. Vatandaşlarda büyük merak uyandıran itfaiye aracının önünde fotoğraf çekmek isteyenler birbirleri ile yarıştı.

Hurdaya ayrılmıştı... Dönüşü muhteşem oldu

EMEKLİ OLANLAR MUTLAKA DÖNERDİ, O DA DÖNDÜ
Emektar itfaiye aracını şantiyeleri dolaşırken fark ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, “Mersinliler hem bu aracı görsünler, hikayesini bilsinler ve geçmişe dönük hatıralar bir miktar canlansın istedik. Hurdalığa gidecek bir aracı yeniden hayata döndürdük. Şu anda araç son derece iyi durumda ve çalışıyor” dedi.
Aracın Mersin’de bir sembol haline getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren itfaiye eri Murat Sandal ise “Bizde şöyle bir şey vardır; emekli olanlar sürekli itfaiyeye geri gelir, ziyaret eder, çay içerler ve sohbet ederiz. Bu da şu an aynı şekilde oldu. Emektarımıza tekrar kavuşmak bizi gururlandırdı. Hurdalıkta çürümeyecekti” dedi.

Hurdaya ayrılmıştı... Dönüşü muhteşem oldu

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