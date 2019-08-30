Hurdaya ayrılmıştı... Dönüşü muhteşem oldu
1977 yılında Almanya’da üretildikten sonra götürüldüğü Mersin’de uzun yıllar itfaiyeye hizmet veren ve 2017 yılında hurdaya ayrılan tarihi araç, hurdaya gönderilmekten sonra anda kurtuldu ve kentin sembolü olarak şehir merkezinde sergilenmeye başlandı.
ALMANYA’nın Durmersheim kentinde 1977 yılında üretilen itfaiye aracı 2006 yılında Mersin’e götürüldü. 2017’ye kadar da Mut ilçesinde aktif olarak kullanıldı. Hizmet ömrünü tamamladıktan sonra hurdaya ayrılan araç, hurdalığa götürülecekti. Ancak şantiyeleri gezerken aracı fark eden Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatı ile onarıldı ve kent merkezine getirilerek sergilenmeye başladı. Vatandaşlarda büyük merak uyandıran itfaiye aracının önünde fotoğraf çekmek isteyenler birbirleri ile yarıştı.
EMEKLİ OLANLAR MUTLAKA DÖNERDİ, O DA DÖNDÜ
Emektar itfaiye aracını şantiyeleri dolaşırken fark ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, “Mersinliler hem bu aracı görsünler, hikayesini bilsinler ve geçmişe dönük hatıralar bir miktar canlansın istedik. Hurdalığa gidecek bir aracı yeniden hayata döndürdük. Şu anda araç son derece iyi durumda ve çalışıyor” dedi.
Aracın Mersin’de bir sembol haline getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren itfaiye eri Murat Sandal ise “Bizde şöyle bir şey vardır; emekli olanlar sürekli itfaiyeye geri gelir, ziyaret eder, çay içerler ve sohbet ederiz. Bu da şu an aynı şekilde oldu. Emektarımıza tekrar kavuşmak bizi gururlandırdı. Hurdalıkta çürümeyecekti” dedi.
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