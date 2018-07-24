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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
24.07.2018 - 19:32, Son Güncelleme:

‘Hoşgörüsüzlük Avrupa markası haline geldi’

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‘Hoşgörüsüzlük Avrupa markası haline geldi’

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Avrupa’da aşırı sağa kayıştan endişeli olduğunu belirterek, “Aşırı sağ, eski kıtada yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi’yi körüklüyor. Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu” dedi.

BÜYÜKELÇİ Önhon, Epipress haber ajansına Türkiye’deki seçimler, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi ve Avrupa’da yükselişe seçen aşırı sağ ile ilgili mülakat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının Avrupa’da kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini kaydeden Önhon, “Erdoğan, Atatürk’ün cumhuriyetimiz için ortaya koyduğu ruhun garantisini veriyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı için beş adayın seçimlere katıldığına ve Erdoğan’ın yüzde 52.6 ile kazandığına dikkati çeken Önhon, Avrupa’da eleştirilere konu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili olarak da “Halkı anayasa değişikliği ile korumak zorundaydık” ifadesini kullandı.
Türkiye’de güçler ayrılığı bulunduğuna ve yargının bağımsız olduğuna işaret eden Önhon, yeni hükümetin üyelerinin alanında en iyiler arasından seçildiğini ve sınırların korunması başta olmak üzere her türlü konuda etkili yönetim göstereceğini belirtti.

TAAHHÜTLERE BAĞLIYIZ
AB’nin Türkiye’ye adil davranmadığını, Türkiye’nin AB üyesi olmasını istemeyen ülkeler bulunduğunu kaydeden Önhon, “Avrupa’daki kaymadan dolayı endişeliyim. Aşırı sağ, eski kıtada yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi’yi körüklüyor. Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu” dedi.
Önhon, jeostratejik konumda bulunan Türkiye’nin terörle mücadeledeki taahhütlerine bağlı olduğunu, bu kapsamda hem Avrupalılar ve Amerikalılar hem de Ruslar, İranlılar, Çinliler ile görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

‘KUZU POSTUNDAKİ KURT’
Ajans, haberde FETÖ’den ‘terör örgütü’ olarak bahsederken, Önhon da ihraçlara ilişkin olarak, “Darbeye doğrudan iştirak eden ya da FETÖ’yle iltisaklı kişilerden bahsediyoruz” diye konuştu.
İhraç gerekçeleri arasında yer alan gizli iletişime imkan veren ByLock programını sadece FETÖ üyelerinin kullandığının altını çizen Önhon, darbenin arkasındaki terör elebaşı Fetullah Gülen için de ‘kuzu postu giymiş kurt’ ifadesini kullandı.
“Çok tehlikeli, fanatik bir örgüt ve PKK ile ilişki içinde” diyen Önhon, “Türkiye’de tasfiye edilenlerin teröristten ziyade muhalif olduğu” yönündeki iddiaların aslının bulunmadığına, bunu FETÖ’nün yaydığına dikkati çekti.

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