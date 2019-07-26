Hollandalı Semra 8 engelli hemşehrilisini sevindirdi
Hollanda’da yaşayan 50 yaşındaki Semra Kürkçü, ameliyattan sonra, uzun süre yürüme güçlüğü çektiği için engellilerin sıkıntılarını daha iyi anladı. Kürkçü bunun üzerine memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki kent meydanında önceden belirlenen 8 engelliye akülü araba hediye etti.
1988 yılından beri Amsterdam’da yaşadığını söyleyen Semra Kürkçü, son yıllarda romatizma ve diz yan bağlarındaki rahatsızlık nedeniyle sıkıntılar çektiğini söyledi.
Ameliyattan sonra da 8 ay yürüme güçlüğü çektiğini ve bu süreçte engelli insanları çok daha iyi anladığını dile getiren Kürkçü, “Rabbime hamdolsun beni ayağa kaldırdı. İnşallah herkesi ayağa kaldırır. Ayağa kalkamayanları da hayata bağlamak için çabalıyoruz, bu şekilde yardım ediyoruz” dedi. Akülü arabaları teslim alan engelliler, Kürkçü’ye teşekkür etti. Engellilerin mutluluklarını gören Kürkçü, gözyaşlarına hakim olamadı.
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