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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
20.07.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Hollanda’da peçeli kadınlara para cezasını Türk ve Fas kökenli politikacılar ödeyecek

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Hollanda’da peçeli kadınlara para cezasını Türk ve Fas kökenli politikacılar ödeyecek

Hollanda’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan burka ve peçe yasağı nedeniyle suçlu bulunan kadınlara verilecek para cezasını, Türkiye ve Fas kökenli politikacıların kurduğu Nida Partisi ödeyecek.

HOLLANDA’DA önümüzdeki aydan itibaren kamusal alanda yüzü tamamen kapatan burka, peçe, kar maskesi ve motorcu kaskı gibi giysilerin giyilmesi resmen yasaklanacak. Toplu taşıma, hastaneler ve kamu binalarında burka ve peçe yasağını ihlal edenlere 150 euro para cezası verilecek. Hükümet temsilcileri ve ve toplu taşıma sürücüleri, yasağı ihlal edenleri uyaracak ve yüzünü açmasını isteyecek. Bunu reddeden olursa, kamu görevlileri polis çağırma hakkına sahip olacak.

CEZA YÜKSEKSE YARDIM KAMPANYASI
NİDA Partisi’nin Lahey Belediye Meclisi üyesi Cemil Yılmaz, Trouw gazetesine yaptığı açıklamada, Hollanda’da burka ve peçe yasağını ihlal eden kadınlara verilecek cezaların karşılanması için parti tarafından bir hesap açılacağını söyledi. Müslüman kadınlara verilecek cezanın bu hesaptan karşılanacağını anlatan Yılmaz, ceza oranının çok fazla olması durumunda yardım kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Hollanda’da peçeli kadınlara para cezasını Türk ve Fas kökenli politikacılar ödeyecek

NEKKAZ’DAN İLHAM ALIYORLAR
Nida Partisi, Cezayir asıllı Fransız iş adamı Rachid Nekkaz’dan ilham alıyor. Nekkaz, 2010 yılında Avrupa’da burka ve peçe yasaklarıyla karşı karşıya olan kadınlara verilen para cezalarını ödemek için 2 milyon Euro ayırdı. 8 ülkede 1542 kadına verilen 300 bin Euro’luk ceza, Nekkaz tarafından ödendi. Cemil Yılmaz, Nekkaz’dan ilham aldıklarını vurguladı ancak cezaların ödenmesi için yurt dışından herhangi bir para kabul etmeyeceklerini söyledi.

HOLLANDA AİHM KARARINI ÖRNEK GÖSTERİYOR
Hollanda’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan yasak kararını, Danıştay’ın yanı sıra Uluslararası Af Örgütü ve Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü de, “inanç özgürlüğüne aykırı olduğu” gerekçesiyle eleştiriyor.
Ancak Hollanda hükümeti, uygulamaya gerekçe olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararını gösteriyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2014 yılında, Fransa’da yürürlüğe giren, sokakta yüzü tamamen kapatan giysilerin yasaklanmasının, insan haklarına aykırı olmadığına karar vermişti.

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