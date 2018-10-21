Hollanda’da gazi torunu Türk’e kahramanlık ödülü

HOLLANDA ordusunda Kara Kuvvetlerinde yüzbaşı olarak görev yapan 44 yaşındaki Ekrem Karadeniz, 15 Mart 2017’de çıkan yangının dumanı nedeniyle evlerinde yarı baygın bulduğu komşularını kurtararak hayatta kalmalarına yardımcı oldu. Komşularına ambulans gelene kadar ilk yardımı da yapan Karadeniz’e, bu başarısı için Carnegie Kahramanlar Vakfı tarafından verilen ödül, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema tarafından takdim edildi.

Kendi hayatını riske atarak başkasının hayatını kurtaran veya kurtarma girişiminde bulunanlar için verilen ‘Ulusal Kahramanlık Ödülü’nün en yüksek derecedeki gümüş madalya ile onurlandırılan Ekrem Karadeniz, bunun ilk madalyası olmadığını, daha önce de altı madalya aldığını söyledi:





‘İŞTEN ERKEN GELMİŞTİM’

“Kahramanlık madalyasını almak elbette gurur verici. Bunu alacağımı duyduğumda memnun oldum fakat benim gözümde gerçek kahramanlar, ailesini terörle mücadelede kaybederek acısını yüreğine gömüp hayat mücadelesine devam eden anneler, babalar ve çocuklardır. Ben sadece insani görevimi yerine getirdim. Olayın yaşandığı gün işten eve bir buçuk saat önce geldim. Oturma odasının penceresinden simsiyah bir duman gördüm. Normal bir duman olmadığını fark ettim. Pencereden dışarıya bakmaya kalmadan alttaki komşunun çığlıklarını duydum. Hiç düşünmeden banyoya giderek en büyük havluyu aldım ve ıslatarak sadece gözüm gözükecek şekilde kafama sardım. Aşağı komşuların evine koşarken hanımdan acil yardımı aramasını istedim.”

‘YERDE YATIYORLARDI’

“İçeri girdiğimde yerde yarı baygın yatıyorlardı. Hemen onu dışarıya çıkardım. Daha sonra da eşini. Komşularım içeride kimse kalmadı demelerine rağmen olayın şokunda oldukları için hatırlamadıklarını düşünerek sonradan vicdan azabı çekmemek için tekrar içeriyi girdim. Ben eve geri dönene kadar ateş etrafa çok çabuk yayılmış. Siyah dumandan hiçbir şey görünmüyordu ama ben ateşi hissediyordum. Koridorun ortasında durup bütün odalara birileri var mı diye seslendim. Seslendiğim için havluyu yüzümden indirince epey bir duman yuttum fakat almış olduğum eğitimden dolayı evi saran dumanın içinden çıkış kapısını bularak güvenli bir şekilde dışarıya çıkmayı başardım.”





‘KOMŞULUK GÖREVİMİ YAPTIM’

Ambulans gelene kadar komşularına ilk yardımda bulunduğunu belirten Karadeniz, kendisinin de çok duman yuttuğu için onlarla beraber tedavi için hastaneye götürüldüğünü söyledi. Karadeniz, komşularının kendilerine geldiğinde sürekli memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiklerini aktardı: “Onlara inancımızın gereği komşuluk hakkımızı yerine getirdiğimi söyledim. ‘İnsan hakları ve komşuluk hakları vardır. Biz ikisine de riayet ediyoruz. Ondan dolayı rahat olun ben sadece sorumluluğumu yerine getirdim’ dedim.”

Olaydan iki gün sonra Amsterdam Emniyetinin kendisini tebrik edip teşekkür ettiğini anlatan Karadeniz, daha sonra da emniyete çağrılıp hatıra olarak ufak bir ödül ve çiçek aldığını belirtti.

İSTİKLAL MADALYASI ONDA

Dedesinin Kore Savaşı’nda, büyük dedesinin de Çanakkale Savaşı’nda gazi olduğunu anlatan Karadeniz, şöyle devam etti: “Dedemin babası Mehmet Çavuş Çanakkale Savaşı’na katılmış ve orada gazi olmuş. Savaş bittikten sonra birliğinin tayini Yemen’e çıkmış ve orada da esir düştükten sonra bir yolunu bularak 7 arkadaşıyla kaçarak Anadolu’ya yürüyerek gelmişler. Daha sonra Kurtuluş Savaşı’na katılmış ve ilk süvari birliğinin içinde İzmir’e girmiş. Benim için gerçek kahramanlar onlar.”

Kore gazisi dedesinin hatıra olarak sakladığı büyük dedesinin İstiklal Madalyası’nı çocukluğundan beri istediğini söyleyen Karadeniz, Afganistan’da yaptığı görevinden geri döndüğünde madalyayı artık hak ettiğini söyleyen dedesinden emanet aldığını kaydetti.