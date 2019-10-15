Hollanda’da çiftçilerden protesto
Hollanda’nın Lahey ve farklı kentlerinde binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikalarını protesto için eyalet meclis binaları önünde gösteri yaptı. Yüzlerce traktörle otoyolları kullanarak gösterinin yapıldığı eyalet meclislerinin önüne gidilmesi, trafikte aksamaların yaşanmasına sebep oldu.
HOLLANDA medyasında çıkan haberlerde, Groningen kentinde çiftçiler, meclis binası kapısını traktörle kırarak binaya girdi. Polisin coplu müdahalesi sonrası bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Polis ayrıca, meclisin etrafında traktörü atlı polisin üzerine süren çiftçinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Çiftçiler, çarşamba günü, Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Çevre için Ulusal Enstitüsü’nün (RIVM) bulunduğu Bilthoven kentinde toplanıp gösteri yaptıktan sonra Lahey’e geçerek traktörlerle Hollanda Parlamentosu’nun önünde hükümetin tarım politikasını protesto edecek. Hollanda’nın Lahey kentinde iki hafta önce, ülkenin farklı kentlerinden gelerek Malieveld meydanında toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etmişti.
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