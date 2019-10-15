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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Hollanda’da çiftçilerden protesto

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Hollanda’da çiftçilerden protesto

Hollanda’nın Lahey ve farklı kentlerinde binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikalarını protesto için eyalet meclis binaları önünde gösteri yaptı. Yüzlerce traktörle otoyolları kullanarak gösterinin yapıldığı eyalet meclislerinin önüne gidilmesi, trafikte aksamaların yaşanmasına sebep oldu.

HOLLANDA medyasında çıkan haberlerde, Groningen kentinde çiftçiler, meclis binası kapısını traktörle kırarak binaya girdi. Polisin coplu müdahalesi sonrası bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Polis ayrıca, meclisin etrafında traktörü atlı polisin üzerine süren çiftçinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Hollanda’da çiftçilerden protesto

Çiftçiler, çarşamba günü, Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Çevre için Ulusal Enstitüsü’nün (RIVM) bulunduğu Bilthoven kentinde toplanıp gösteri yaptıktan sonra Lahey’e geçerek traktörlerle Hollanda Parlamentosu’nun önünde hükümetin tarım politikasını protesto edecek. Hollanda’nın Lahey kentinde iki hafta önce, ülkenin farklı kentlerinden gelerek Malieveld meydanında toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etmişti.

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