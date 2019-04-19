Hollandaâ€™da lale zamanÄ±
Hollandaâ€™da dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale bahÃ§esi olarak bilinen ve Ã¼lke turizminin gÃ¶zbebeÄŸi olarak nitelendirilen Keukenhof, bu yÄ±l misafirlerini â€˜Ã§iÃ§eÄŸin gÃ¼cÃ¼â€™ temasÄ±yla aÄŸÄ±rlÄ±yor.
LISSE kentindeki dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§iÃ§ek bahÃ§elerinden biri olan Keukenhof, bu yÄ±l 70â€™inci kez kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Her sene farklÄ± konseptlerle dÃ¼zenlenen Keukenhofâ€™un bu yÄ±lki temasÄ±, â€˜Ã§iÃ§eÄŸin gÃ¼cÃ¼â€™ olarak belirlendi. Ã‡iÃ§eÄŸin gÃ¼cÃ¼, parlak renkler, hippiler, barÄ±ÅŸ ve mÃ¼zikle 70â€™li yÄ±llarÄ±n atmosferini temsil ediyor. Lalenin hemen hemen her tÃ¼rÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu bahÃ§e iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar aylarca sÃ¼rÃ¼yor.
7 MÄ°LYON Ã‡Ä°Ã‡EK EKÄ°LDÄ°
BahÃ§e lalenin Ã¶mrÃ¼nÃ¼n kÄ±salÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sadece nisan ve mayÄ±sta aÃ§Ä±k kalÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale bahÃ§esi unvanÄ±na sahip, yaklaÅŸÄ±k 32 hektar bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki bahÃ§eye, bu yÄ±l Ã§oÄŸunluÄŸu lale olmak Ã¼zere 7 milyon Ã§iÃ§ek ekildi. En Ã§ok fotoÄŸrafÄ± Ã§ekilen yerlerden biri olan bahÃ§ede, temaya uygun farklÄ± sergiler ve ÅŸovlar da dÃ¼zenleniyor. Kraliyet ailesinin bÃ¼yÃ¼k destek verdiÄŸi bahÃ§eyi, mayÄ±s ortasÄ±na kadar yaklaÅŸÄ±k 100 Ã¼lkeden bir milyondan fazla kiÅŸinin ziyaret etmesi bekleniyor.
ANAVATANI TÃœRKÄ°YE
Keukenhofâ€™un resmi verilerine gÃ¶re, yÃ¼zde 80â€™i yabancÄ± turistlerden oluÅŸan ziyaretÃ§iler arasÄ±nda HollandalÄ±lardan sonra Almanlar, FransÄ±zlar, Ä°ngilizler, Ã‡inliler ve AmerikalÄ±lar ilk sÄ±ralarda yer alÄ±yor. 1950â€™de kurulan Keukenhofâ€™u ilk yÄ±l 236 bin kiÅŸi ziyaret etmiÅŸti. Keukenhofâ€™un, aynÄ± zamanda HollandalÄ± lale soÄŸanÄ± ve Ã§iÃ§ek Ã¼reticilerinin Ã¼rÃ¼nlerini sergilediÄŸi uluslararasÄ± platform Ã¶zelliÄŸi de bulunuyor. AnavatanÄ± TÃ¼rkiye olmasÄ±na karÅŸÄ±n Hollanda ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen lale, Ã¼lkenin ekonomisinde Ã¶nemli yere sahip. YÄ±lda 4 milyardan fazla lale soÄŸanÄ± Ã¼reten HollandalÄ±lar, bunlarÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ±nÄ± ihraÃ§ ediyor.
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