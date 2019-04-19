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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Avrupa
AA
19.04.2019 - 13:10, Son GÃ¼ncelleme:

Hollandaâ€™da lale zamanÄ±

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Hollandaâ€™da lale zamanÄ±

Hollandaâ€™da dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale bahÃ§esi olarak bilinen ve Ã¼lke turizminin gÃ¶zbebeÄŸi olarak nitelendirilen Keukenhof, bu yÄ±l misafirlerini â€˜Ã§iÃ§eÄŸin gÃ¼cÃ¼â€™ temasÄ±yla aÄŸÄ±rlÄ±yor.

LISSE kentindeki dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§iÃ§ek bahÃ§elerinden biri olan Keukenhof, bu yÄ±l 70â€™inci kez kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Her sene farklÄ± konseptlerle dÃ¼zenlenen Keukenhofâ€™un bu yÄ±lki temasÄ±, â€˜Ã§iÃ§eÄŸin gÃ¼cÃ¼â€™ olarak belirlendi. Ã‡iÃ§eÄŸin gÃ¼cÃ¼, parlak renkler, hippiler, barÄ±ÅŸ ve mÃ¼zikle 70â€™li yÄ±llarÄ±n atmosferini temsil ediyor. Lalenin hemen hemen her tÃ¼rÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu bahÃ§e iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar aylarca sÃ¼rÃ¼yor.

Hollandaâ€™da lale zamanÄ±

7 MÄ°LYON Ã‡Ä°Ã‡EK EKÄ°LDÄ°
BahÃ§e lalenin Ã¶mrÃ¼nÃ¼n kÄ±salÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sadece nisan ve mayÄ±sta aÃ§Ä±k kalÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lale bahÃ§esi unvanÄ±na sahip, yaklaÅŸÄ±k 32 hektar bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki bahÃ§eye, bu yÄ±l Ã§oÄŸunluÄŸu lale olmak Ã¼zere 7 milyon Ã§iÃ§ek ekildi. En Ã§ok fotoÄŸrafÄ± Ã§ekilen yerlerden biri olan bahÃ§ede, temaya uygun farklÄ± sergiler ve ÅŸovlar da dÃ¼zenleniyor. Kraliyet ailesinin bÃ¼yÃ¼k destek verdiÄŸi bahÃ§eyi, mayÄ±s ortasÄ±na kadar yaklaÅŸÄ±k 100 Ã¼lkeden bir milyondan fazla kiÅŸinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Hollandaâ€™da lale zamanÄ±

ANAVATANI TÃœRKÄ°YE
Keukenhofâ€™un resmi verilerine gÃ¶re, yÃ¼zde 80â€™i yabancÄ± turistlerden oluÅŸan ziyaretÃ§iler arasÄ±nda HollandalÄ±lardan sonra Almanlar, FransÄ±zlar, Ä°ngilizler, Ã‡inliler ve AmerikalÄ±lar ilk sÄ±ralarda yer alÄ±yor. 1950â€™de kurulan Keukenhofâ€™u ilk yÄ±l 236 bin kiÅŸi ziyaret etmiÅŸti. Keukenhofâ€™un, aynÄ± zamanda HollandalÄ± lale soÄŸanÄ± ve Ã§iÃ§ek Ã¼reticilerinin Ã¼rÃ¼nlerini sergilediÄŸi uluslararasÄ± platform Ã¶zelliÄŸi de bulunuyor. AnavatanÄ± TÃ¼rkiye olmasÄ±na karÅŸÄ±n Hollanda ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen lale, Ã¼lkenin ekonomisinde Ã¶nemli yere sahip. YÄ±lda 4 milyardan fazla lale soÄŸanÄ± Ã¼reten HollandalÄ±lar, bunlarÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ±nÄ± ihraÃ§ ediyor.

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Hollandaâ€™da lale zamanÄ±

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