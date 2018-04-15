Hollanda’da ‘Can Feda’nın galası yapıldı
Başrollerini Burak Özçivit ile Kerem Bürsin’in paylaştığı ‘Can Feda’ filminin Rotterdam galası yapıldı.
Galaya katılan Burak Özçivit, filmin gösterileceği salonları gezip seyircilerle selfie yaptı. Filmin Almanya’da yasaklanmasıyla ilgili konuşan Özçivit, şunları söyledi: “Biz aslında Türk askerinin başarısı üzerine bir film yaptık ve filmde hiçbir kan sahnesi yok. Bizim amacımız film yaptıktan sonra sevdiklerimizle bir arada olmak. Onun için Avrupa’da filmin galasını çok uzun tutmak istedim ki, gurbetçi kardeşlerimizle birlikte birebir temas halinde olalım.”
‘ROTTERDAM’DA SIKINTI YOK’
“Almanya’nın Gelsenkirchen kentindeki galada yaşanan durumu önce bilmiyordum. Herkesle fotoğraf çektirirken fark ettim. Seyircilerin içeriye alınmadıklarını görünce şaşırdık. Film için 18 yaş sınırı koyulmuş galiba ve bu yüzden seyirciler filme alınmamış. Bir de Almanya’da 18 yaş sınırı demek belirli bir saatten sonra yayınlanması gerektiği için filmin aslında o saatte yayınlanmaması gerekiyormuş. Burada hiçbir sıkıntı yaşamadık. Filme 12 yaş sınırı var. Genel perspektifte bakıldığında bütün Avrupa ülkelerinde aynı tepkiyi aldığımız zaman anlarız belki ama sadece Almanya’dan böyle bir tepki almak bizi şaşırttı. Galiba Türk sineması için bu ilk defa yaşanıyormuş.”
‘UMARIZ HERKES İZLER’
Almanya ve Avrupa’da çok büyük bir kitle olduğunu, diziler gibi filmlerle de seyirciye ulaşmaları gerektiğini belirten Özçivit, her şeyin düzelmesini ve filmin herkes tarafından izlenmesini umut ettiğini söyledi.
Basın sözcüsü Azime Ak da filmin Almanya’da gençleri şiddete özendirdiği gerekçesiyle gösterimine izin verilmediğini belirterek, konuyla ilgili basın bildirisi yayımlanacağını belirtti.
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