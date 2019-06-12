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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: Getty İmages
12.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Hollanda hükümetinin yasaklamadığı ‘pedofil el kitabı’ yargıda

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Hollanda hükümetinin yasaklamadığı ‘pedofil el kitabı’ yargıda

Hollanda İstismarla Mücadele Vakfı, Adalet Bakanlığı’nın ‘suç unsuru bulunmadığı’ gerekçesiyle yasaklamayı reddettiği ‘pedofil el kitabı’ için mahkemeye başvuruyor. Daha önce de pedofil derneğini yasaklatmayı başaran vakıfa dava sürecinde siyasi partiler de destek verecek.

HÜKÜMET ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) ve Özgürlük Partisi (PVV) yargı sürecine destek vereceklerini açıkladı. İnternet üzerinde kolaylıkla ulaşılabilen kitap, ülkede tartışma yarattı. Kitapta, ‘pedofillerin çocuklara nasıl ulaşabileceği, dikkat çekmeden nasıl cinsel istismarda bulunabileceği’ detaylı biçimde anlatılıyor. İstismarla Mücadele Vakfı, Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhuis’e kitabın yasaklanması için başvuruda bulundu. CDA’lı bakan Grapperhuis, hukukçuların yaptığı inceleme sonucu kitabın yasaklanamayacağını açıkladı, “Hukuki incelemeye göre kitap, yasal sınırları zorluyor ama bu sınırı aşmadığı için yasaklanamaz” dedi.

SİYASİ PARTİLER DE VAKIFA DESTEK VERECEK
Bunun üzerine İstismarla Mücadele Vakfı, kitabın yasaklanması için mahkemeye başvurma kararı aldı. Daha önce avukatları Yme Drost’un çabalarıyla Martijn adlı pedofil derneğini yasaklatmayı başaran vakıf, şimdi de yargı yoluyla pedofil el kitabının yasaklanmasını istiyor. Vakfın dava açma kararı, Bakan Grapperhuis’in hukuki gerekçelerle yasaklama talebini reddetmesi üzerine çaresiz kalan meclisi sevindirdi. AD gazetesine konuşan siyasi parti temsilcileri, dava sürecinde İstismarla Mücadele Vakfı’na destek vereceklerini açıkladı. Hükümet ortağı CDA, çocuk istismarını teşvik eden kitaba internet üzerinden serbestçe ulaşılmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Kitabın yasaklanması gerektiğini vurgulayan CDA temsilcileri, sonuç alınana kadar konuyu gündemde tutacaklarını belirtiyor.

PEDOFİLİ DERNEĞİYLE BEZLERLİK TAŞIYOR
Aşırı sağcı PVV de, Güvenlik ve Adalet Bakanı Grapperhuis’ten, hukukçulara kulak asmadan, kitabı derhal yasaklamasını istiyor. PVV, ‘korkunç’ diye tanımladığı kitabı edinen ya da dağıtanların ağır şekilde cezalandırılmasını savunuyor. Sosyalistler de, “Nasıl nefret içeren kitaplar yasaklanabiliyorsa, çocuk istismarını teşvik eden kitaplar da yasaklanabilmeli” görüşünü dile getiriyor. SP, çocuk istismarını teşvik eden yayınların ceza kapsamına alınması için bir yasa değişikliği konusunda çalışma yapacak. Hollanda İstismarla Mücadele Vakfı’na göre, kitabın içeriği, mahkeme kararı ile yasaklanan Martijn adlı pedofil derneğinin savunduğu görüşlerle büyük benzerlik taşıyor.

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