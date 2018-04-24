Hessen ADD’den Türkiye konferansı
Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği, 28 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te ‘Türkiye Nereye Gidiyor?’ başlıklı bir konferans düzenleyecek.
Dr. Hoch’s Konservatorium’da yapılacak konferansa, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ile Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel konuşmacı olarak katılacak. Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin konferansla ilgili yayımladığı açıklamada, “TSK’nın yetişdirdiği iki değerli, emekli askeri Frankfurt’a davet ettik. Hapishaneden çıktıkları günden bu yana hiçbir intikam duygusu gütmeden, ülkemizin yeniden güzel günler görmesi için çalışan, bu milletin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerini Frankfurt’ta ağırlamaktan ötürü büyük gurur ve onur duyacağız” denildi.
Konuşmacıların Türkiye’nin durumu hakkında görüşlerini paylaşacakları belirtilen açıklamada, Emekli Tümgeneral Yavuz ile Emekli Kurmay Albay Önsel’in, konferansın sonunda misafirler için kitaplarını imzalayacakları belirtildi.
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