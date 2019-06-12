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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / HANAU
12.06.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Hessen AABF 14. Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Hanau AKM

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Hessen AABF 14. Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Hanau AKM

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’na (AABF) bağlı Hessen Alevi derneklerinin düzenlediği 14. futbol turnuvasında Hanau AKM birincilik kupasını aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği turnuva şenliğe dönüştü.

HANAU Erlensee’de gerçekleşen turnuvanın ikincisi Wetzlar AKM, üçüncüsü ise Darmstadt oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği turnuvaya 20 dernekten 30 takım katıldı. Yarı finalde karşılaşan Wetzlar I, Wetzlar II’yi 4-1 geçerek finale yükseldi. Hanau AKM ise Darmstadt’ı tek golle mağlup etti. Üçüncülük karşılaşmasında Darmstadt, Wetzlar II’ye karşı 4-2 galip geldi. Finalde Hanau, Wetzlar I’i 4-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasını aldı. Turnuvanın en centilmen takımı Darmstadt AKM seçildi.

Hessen AABF 14. Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Hanau AKM

TURNUVA ŞENLİĞE DÖNÜŞTÜ
Turnuvada futbolun dışında çocuklar ve gençler için çuval, ip yarışları gibi eğlenceli oyunlar ve resim çalışmaları da yapıldı. Turnuvaya katılan izleyiciler, davul ve zurnanın yanı sıra Grup Kızıl Anka, sanatçılar Ozan Reçber, Hasan Sağlam ve Hüseyin Akkuş’un söyledikleri türkülerle halay çektiler.

Hessen AABF 14. Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Hanau AKM

‘AMAÇ KIZLARIMIZI DA EĞLENDİRMEK’
Turnuvanın ev sahibi Hanau AKM Başkanı Hasan Aygün, “Siz gençlerle olmak bizim için onur, büyük kazanım. Sizler bizim geleceğimizsiniz” ifadelerine yer verdi. AABF Hessen Başkanı İhsan Dilber ise spor, kültür, sanat ve müziğin, birleştirici rolüne dikkat çekerek, “Bildiğiniz gibi AABF’nin 30. yıl dönümü. Bizi bugünlere taşıyanlar önünde saygıyla eğiliyorum. Hessen AABF 14. Futbol Turnuvası’nı biz gençlik festivaline dönüştürdük. Amacımız futbol dışında, kızlarımızın da birlikte eğleneceği ortam yaratmaktı. Gençlere yönelik etkinliklerimizi artırmak, birliğimizi pekiştirmek durumundayız” dedi. AABF Hessen futbol turnuvası ve gençlik festivalinin gelecek yıl, Giessen’de yapılacağı duyuruldu.

Hessen AABF 14. Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Hanau AKM

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