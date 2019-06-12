Hessen AABF 14. Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Hanau AKM
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’na (AABF) bağlı Hessen Alevi derneklerinin düzenlediği 14. futbol turnuvasında Hanau AKM birincilik kupasını aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği turnuva şenliğe dönüştü.
HANAU Erlensee’de gerçekleşen turnuvanın ikincisi Wetzlar AKM, üçüncüsü ise Darmstadt oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği turnuvaya 20 dernekten 30 takım katıldı. Yarı finalde karşılaşan Wetzlar I, Wetzlar II’yi 4-1 geçerek finale yükseldi. Hanau AKM ise Darmstadt’ı tek golle mağlup etti. Üçüncülük karşılaşmasında Darmstadt, Wetzlar II’ye karşı 4-2 galip geldi. Finalde Hanau, Wetzlar I’i 4-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasını aldı. Turnuvanın en centilmen takımı Darmstadt AKM seçildi.
TURNUVA ŞENLİĞE DÖNÜŞTÜ
Turnuvada futbolun dışında çocuklar ve gençler için çuval, ip yarışları gibi eğlenceli oyunlar ve resim çalışmaları da yapıldı. Turnuvaya katılan izleyiciler, davul ve zurnanın yanı sıra Grup Kızıl Anka, sanatçılar Ozan Reçber, Hasan Sağlam ve Hüseyin Akkuş’un söyledikleri türkülerle halay çektiler.
‘AMAÇ KIZLARIMIZI DA EĞLENDİRMEK’
Turnuvanın ev sahibi Hanau AKM Başkanı Hasan Aygün, “Siz gençlerle olmak bizim için onur, büyük kazanım. Sizler bizim geleceğimizsiniz” ifadelerine yer verdi. AABF Hessen Başkanı İhsan Dilber ise spor, kültür, sanat ve müziğin, birleştirici rolüne dikkat çekerek, “Bildiğiniz gibi AABF’nin 30. yıl dönümü. Bizi bugünlere taşıyanlar önünde saygıyla eğiliyorum. Hessen AABF 14. Futbol Turnuvası’nı biz gençlik festivaline dönüştürdük. Amacımız futbol dışında, kızlarımızın da birlikte eğleneceği ortam yaratmaktı. Gençlere yönelik etkinliklerimizi artırmak, birliğimizi pekiştirmek durumundayız” dedi. AABF Hessen futbol turnuvası ve gençlik festivalinin gelecek yıl, Giessen’de yapılacağı duyuruldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle