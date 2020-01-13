Her gün 19 polis saldırıya uğruyor

İCRA memurlarına yönelik de ciddi saldırıların gerçekleştiğini belirten Slowik, saldırıya uğrayan polislere destek olunması gerektiğini söyledi. Hakaret ve şiddet kurbanı polislere emniyetin sigorta kurumlarıyla iletişime geçmeye kadar her türlü yardımın yapıldığını ifade eden Slowik, Friedrichshain semtindeki bir binayı işgal eden eylemcilerle çıkan olaylarda da çok sayıda polisin yaralandığını açıkladı.

Barbara Slowik, polise yönelik saldırılara örnek olarak da Wedding semtinde kontrol sırasında bir sürücünün kardeşlerinin bir polisi ağır yaralamasını gösterdi. Saldırı sonucu polisin yere düştüğünü ve kendisini, saldırganların elinden ancak beylik tabancasını çekerek kurtardığını söyledi. Almanya’da ceza yasasında yapılan değişiklikle görevi başındaki memura saldırmak, hakaret etmek ve görevini yapmasını engellemenin 5 yıla kadar hapis cezası var.