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Avrupa
Göksel Divarcı / Fotoğraflar: Facebook
12.12.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan da havlu attı!

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İlkay Gündoğan da havlu attı!

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, ligde Liverpool karşısında şanslarının kalmadığını kabul ettiklerini söyledi.

İlkay Gündoğan, BT Sports'a yaptığı açıklamada Liverpool ile aralarında büyük fark olduğunu söyleyerek, "Bizim için günler zor geçiyor. Premier Lig'de Liverpool ile aramızda büyük fark var. Liderlik yarışının bizim için bittiğini inkar edemeyiz ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için yarışmalıyız." şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan da havlu attı
Bu kadar erken yarıştan kopma konusunda hazırlıksız yakalandıklarını da ifade eden İlkay Gündoğan, "Biz de hazırlıksız yakalandık. Önümüzdeki haftalar bize doğru yolu gösterecek" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'dan önce Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'da ligdeki yarışın çok gerisinde kaldıklarını ve durumu kabullendiklerini, puan farkını kapatmanın artık imkansız olduğunu bildiklerini açıklamıştı.

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