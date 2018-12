Hayatlarını sokak hayvanlarına adadılar

EMEKLİ olduklarını, her gün evde makarna tavuk yapıp sokaktaki hayvanlara dağıttıklarını anlatan Hakan Kuyumcuoğlu, “Hasta bir hayvan görürsek de veteriner çağırıyoruz. Hayvanlar üşüyor, ıslanıyor, enerjileri yok ve bunu halk yapmazsa zaten yapan yok. Bunu kendi vicdanımız için yapıyoruz, hiçbir şey de beklemiyoruz. Tek isteğimiz, daha çok kişi olalım lütfen. Vatandaş gelirse, bizle birlikte en azından hiç olmazsa 10 kediyi doyursa çok çok memnun oluruz” dedi. Emeklilik birikimlerini hayvanlara harcamaktan mutlu olduklarını belirten Rita ve Hakan Kuyumcuoğlu çifti, yapılanın bir hobi olmadığını ‘insanlık görevi’ olduğunu söyledi.

Sokakta yardıma muhtaç her canlıya yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Kuyumcuoğlu, şöyle dedi: “Hayatımızı çalışarak geçirdik ve kazandıklarımızı hayvanlara harcamaktan da memnunuz. Her gün 2 kilo tavuk, 5 paket makarna. Haftada 300-350 lira harcıyoruz. Sokakta yardıma muhtaç bir çocuk görsek ona da yardım ederiz, bizim için hayvan ve insan ayrımı yok. Bu her insanın yapması gereken bir şey, insanlık böyle bir şey. Kış ayları önemli. Artan yemeklerimizi kediye, köpeğe verelim, bunlar da can. Ağızları var, dilleri yok. Nasıl bu hayvanları sokağa atıyorlar, anlamıyorum. Şunların gözlerine bakın, nasıl anlamlı bakıyorlar.”