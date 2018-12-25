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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
DHA
25.12.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Hayatlarını sokak hayvanlarına adadılar

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Hayatlarını sokak hayvanlarına adadılar

İki yıl önce Almanya’dan Türkiye’ye giden ve Antalya’ya yerleşen Rita-Hakan Kuyumcuoğlu çifti, her gün karavanla kentin en ücra köşelerini dolaşarak kedi ve köpekleri besliyor.

EMEKLİ olduklarını, her gün evde makarna tavuk yapıp sokaktaki hayvanlara dağıttıklarını anlatan Hakan Kuyumcuoğlu, “Hasta bir hayvan görürsek de veteriner çağırıyoruz. Hayvanlar üşüyor, ıslanıyor, enerjileri yok ve bunu halk yapmazsa zaten yapan yok. Bunu kendi vicdanımız için yapıyoruz, hiçbir şey de beklemiyoruz. Tek isteğimiz, daha çok kişi olalım lütfen. Vatandaş gelirse, bizle birlikte en azından hiç olmazsa 10 kediyi doyursa çok çok memnun oluruz” dedi. Emeklilik birikimlerini hayvanlara harcamaktan mutlu olduklarını belirten Rita ve Hakan Kuyumcuoğlu çifti, yapılanın bir hobi olmadığını ‘insanlık görevi’ olduğunu söyledi.

Hayatlarını sokak hayvanlarına adadılar

Sokakta yardıma muhtaç her canlıya yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Kuyumcuoğlu, şöyle dedi: “Hayatımızı çalışarak geçirdik ve kazandıklarımızı hayvanlara harcamaktan da memnunuz. Her gün 2 kilo tavuk, 5 paket makarna. Haftada 300-350 lira harcıyoruz. Sokakta yardıma muhtaç bir çocuk görsek ona da yardım ederiz, bizim için hayvan ve insan ayrımı yok. Bu her insanın yapması gereken bir şey, insanlık böyle bir şey. Kış ayları önemli. Artan yemeklerimizi kediye, köpeğe verelim, bunlar da can. Ağızları var, dilleri yok. Nasıl bu hayvanları sokağa atıyorlar, anlamıyorum. Şunların gözlerine bakın, nasıl anlamlı bakıyorlar.”

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