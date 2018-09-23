Hatıraları Şanlıurfa’da yaşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHatıraları Şanlıurfa’da yaşıyor
GeriAvrupa Hatıraları Şanlıurfa’da yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, DHA
23.09.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Hatıraları Şanlıurfa’da yaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatıraları Şanlıurfa’da yaşıyor

Şanlıurfa’da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe’nin kazı başlatıcısı olan ve 20 yıl boyunca kazıları yürüterek bölgenin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesini sağlayan Alman arkeolog Klaus Schmidt’in anısını, eşi Çiğdem Schmidt yaşatıyor. Çiğdem Schmidt, eşinin ve kazı ekibinin konakladığı yöresel mimariyle yapılmış taş konağı, Anı evi’ne dönüştürdü.

TARİHİN başlangıç noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de 15 mega anıtsal tapınak ile 200’den fazla dikili taşın gün yüzüne çıkması için 20 yıldır bölgede kazı çalışması yürütüp, 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman arkeolog Klaus Schmidt’in 1994-2014 yılları arasında Şanlıurfa’da kullandığı yöresel beyaz taş mimarili evi, eşi Çiğdem Köksal Schmidt tarafından ’Anı evi’ olarak hazırlandı.

Hatıraları Şanlıurfa’da yaşıyor

200 yıllık geçmişi olan Şanlıurfa’nın eski mimarisi ile yapılan taş evin 20 yıl boyunca Göbeklitepe kazı ve araştırma çalışmalarının merkezi olduğunu belirten Çiğdem Schmidt, 1994 yılında eşi Klaus Schmidt’in kazı ekibinin konaklaması için bu evi satın aldığını söyledi. Eşinin Şanlıurfa hayranı olduğunu, hayatının en önemli yıllarını bu topraklarda geçirdiğini anlatan Çiğdem Schmidt, her yıl olduğu gibi kazı dönemlerinde Almanya’dan Türkiye’ye gittiklerini ancak bu yıl uzun süren bir çalışmanın ardından konakladıkları evde Klaus’un hatıralarını yaşatmak ve onu anlamak için anı evinin kapılarını ziyaretçilere açtığını belirtti.

Hatıraları Şanlıurfa’da yaşıyor

Geleneksel Şanlıurfa taş mimarisinin izlerinin taşındığı avlulu konak evinin kapılarını ziyaretçilere açtığını belirten Çiğdem Schmidt, Göbeklitepe’yi anlamak isteyen herkesin bu evi ziyaret edebileceğini ifade ederek şunları söyledi:
“1994 yılında Göbeklitepe’deki kazı çalışmaları için çoğunluğu Almanya’dan olmak üzere kalabalık bir ekip olarak Şanlıurfaya gelmiştik. O dönemler bölgede uzun konaklayacağımız için 5 yıldızlı bir otelde konaklama imkanımız varken bizler, kazı ekibine uygun olan bu evi görüp Klaus Schmidt burayı satın aldıktan sonra ekip olarak burada kaldık. Oldukça güzel zamanlar geçirdik. Çok uzun yıllar bu evi kazı evi olarak kullandık. 20 yıl boyunca kazı alanında ve bu evde çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi açıp avluyu bu fotoğraflarla süsledik. Eşim Klaus Schmidt’in hayatı ve Göbeklitepe kazı çalışmalarını anlatan resim ve enstalasyonları bu evde sergilemeye başladım. Göbeklitepe’nin UNESCO’ya girmesi için mücadele veren Schmidt’in hatırasını yaşatmak onu anlamak için böyle bir projeyi hayatta geçirdim. Artık herkes bu anı evini ziyaret edebilecek. Her gün 10.00 ile 18.00 arası Anı Evi’nin kapısı açık olacak. Ben burada olmasam dahi bu sergi sürekli gezilebilecek. Burası Urfa’nın çok karakteristik eski taş evlerinden biri. Büyük bir avlusu var. Avlu içinde fotoğraf ve resim sergisi gezilebilir. Fotoğraf sergisinde 3 farklı tema var. Biri eşim Klaus’un çocukluğu. Arkeoloji eğitiminden Göbeklitepe’ye gelen yolunu anlatıyor. Bir diğeri Göbeklitepe kazı çalışmalarından fotoğrafların olduğu bölüm. Bir de evin kendi hikayesine ait bir kaç fotoğraf olacak. Bu ev 20’nci yüzyılın başlarında hastane olarak kullanılmış. O zamandan elimize ulaşan bazı görseller var.”

Hatıraları Şanlıurfa’da yaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’ye kaptırırsa koltuğu da gidecek

DİTİB’ten ‘istihbaratın takibi tartışması’na tepki

Türk gençler silahlı saldırıya uğradı

Almanya Savunma Bakanı, yangın dolayısıyla halktan özür diledi