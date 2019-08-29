Hatalı park, ehliyete mal olacak mı?
Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’in trafik cezalarıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısı meclisten geçerse, sürücüleri çok ağır cezalar bekliyor. Hatalı yere park edenlere 100 Euro para cezasının yanı sıra sürücülerin ehliyetine el de konabilecek.
BİSİKLETLİLER için ayrılan yola, kaldırıma veya ikinci şeride park edip yaya, bisiklet ve araç trafiğini aksatan sürücülere para cezasının yanı sıra bir ceza puanı da kesilecek. Böylece sürücülerin ehliyetine el konmanın yolu açılacak. Hazırlanan yasa tasarısının yasalaşması için Federal Meclis ile birlikte Eyaletler Meclisinin de onayı gerekiyor. Eyaletler Meclisini oluşturan eyalet hükümet temsilcileri tasarıya sıcak bakıyor. Muhalefet partisi Yeşiller’in de desteklediği tasarıya hükümet ortağı SPD de destek çıktı.
SPD’nin Federal Meclis milletvekili Ulli Nissen, trafiği aksatan sürücülerin ağır cezalar almasını öngören tasarıyı selamladığını belirterek desteğini açıkladı: “Para ödemek kimi sürücülerin canını yakmıyorsa, ceza puanı yakacaktır. Her sürücü nereye park edip edemeyeceğini bilmeli.”
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