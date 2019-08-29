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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
29.08.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Hatalı park, ehliyete mal olacak mı?

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Hatalı park, ehliyete mal olacak mı?

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’in trafik cezalarıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısı meclisten geçerse, sürücüleri çok ağır cezalar bekliyor. Hatalı yere park edenlere 100 Euro para cezasının yanı sıra sürücülerin ehliyetine el de konabilecek.

BİSİKLETLİLER için ayrılan yola, kaldırıma veya ikinci şeride park edip yaya, bisiklet ve araç trafiğini aksatan sürücülere para cezasının yanı sıra bir ceza puanı da kesilecek. Böylece sürücülerin ehliyetine el konmanın yolu açılacak. Hazırlanan yasa tasarısının yasalaşması için Federal Meclis ile birlikte Eyaletler Meclisinin de onayı gerekiyor. Eyaletler Meclisini oluşturan eyalet hükümet temsilcileri tasarıya sıcak bakıyor. Muhalefet partisi Yeşiller’in de desteklediği tasarıya hükümet ortağı SPD de destek çıktı.

Hatalı park, ehliyete mal olacak mı

SPD’nin Federal Meclis milletvekili Ulli Nissen, trafiği aksatan sürücülerin ağır cezalar almasını öngören tasarıyı selamladığını belirterek desteğini açıkladı: “Para ödemek kimi sürücülerin canını yakmıyorsa, ceza puanı yakacaktır. Her sürücü nereye park edip edemeyeceğini bilmeli.”

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