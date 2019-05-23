Hasta göçmenleri aç bırakan Macaristan, AİHM kararıyla yemek vermek zorunda kaldı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan’da iltica başvurusunda bulunan ve 3 gün yemek verilmeyen 58 ve 63 yaşındaki şeker hastası çifte yemek verilmesine hükmetti.
MACARİSTAN Helsinki İnsan Hakları Komisyonu, Macaristan hükümetinin Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen Afganistan vatandaşı çifte 3 gündür yiyecek verilmediğini duyurdu ve AİHM’e gitti. Komisyonun başvurusu üzerine AİHM, şeker hastası 58 yaşındaki kadına ve 63 yaşındaki erkeğe hemen yiyecek verilmesi gerektiğine hükmetti. Karar üzerine Afgan çifte yiyecek verilmeye başlandı.
BU, SUÇ VE İŞKENCEDİR
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, “Yetkili kurumun sorumluluğu altında bulunan insanlara yiyecek verilmesi için neden AİHM kararı gerekli. Demir parmaklıklar ardına kapatılmış insanları aç bırakmak işkence ve suçtur. Şeker hastalarını aç bırakmak ise daha büyük bir suçtur” denildi.
Birleşmiş Milletler de 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Macaristan’ın sığınma başvuruları reddedilen ve sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bıraktığını duyurmuştu.
Sivil toplum kuruluşları da Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere şiddet uygulamakla suçluyor.
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