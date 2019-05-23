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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA - Fotoğraf: AP
23.05.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Hasta göçmenleri aç bırakan Macaristan, AİHM kararıyla yemek vermek zorunda kaldı

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Hasta göçmenleri aç bırakan Macaristan, AİHM kararıyla yemek vermek zorunda kaldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan’da iltica başvurusunda bulunan ve 3 gün yemek verilmeyen 58 ve 63 yaşındaki şeker hastası çifte yemek verilmesine hükmetti.

MACARİSTAN Helsinki İnsan Hakları Komisyonu, Macaristan hükümetinin Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen Afganistan vatandaşı çifte 3 gündür yiyecek verilmediğini duyurdu ve AİHM’e gitti. Komisyonun başvurusu üzerine AİHM, şeker hastası 58 yaşındaki kadına ve 63 yaşındaki erkeğe hemen yiyecek verilmesi gerektiğine hükmetti. Karar üzerine Afgan çifte yiyecek verilmeye başlandı.

BU, SUÇ VE İŞKENCEDİR
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, “Yetkili kurumun sorumluluğu altında bulunan insanlara yiyecek verilmesi için neden AİHM kararı gerekli. Demir parmaklıklar ardına kapatılmış insanları aç bırakmak işkence ve suçtur. Şeker hastalarını aç bırakmak ise daha büyük bir suçtur” denildi.
Birleşmiş Milletler de 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Macaristan’ın sığınma başvuruları reddedilen ve sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bıraktığını duyurmuştu.
Sivil toplum kuruluşları da Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere şiddet uygulamakla suçluyor.

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