Hasene Derneğinden Arjantin’de ramazan yardımı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHasene Derneğinden Arjantin’de ramazan yardımı
GeriAvrupa Hasene Derneğinden Arjantin’de ramazan yardımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
30.04.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Hasene Derneğinden Arjantin’de ramazan yardımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hasene Derneğinden Arjantin’de ramazan yardımı

Almanya’daki Türk vatandaşları tarafından kurulan ve ‘Bir Kumanya Bin Sevince Vesile’ sloganıyla yola çıkan Hasene Derneği, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’deki Arjantin İslam Merkezinde ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyası dağıtmaya başladı.

CUMA gününe kadar sürecek kumanya kampanyasında 600 koli kumanya Buenos Aires’de, 300 koli kumanya da Cordoba şehrinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Arjantin İslam Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Gemal el Sayer, “90 yıllık bir kurum olan İslam Merkezi olarak dini, kültürel ve sosyal aktiviteler ve esasında helal gıda belgelendirmesi üzerinde çalışıyoruz. Çok şükür ki, her yıl olduğu gibi Müslümanlara gıda yardımı yapabilmek için Hasene ile çalışıyoruz” dedi.
Arjantin’de yaklaşık 400 bin Müslüman’ın bulunduğunu belirten Sayer, “8 yıldır çalıştığımız Hasene ile en çok ramazan ve kurban yardımları yapıyoruz. Bu yıl da hem Müslümanlara hem de farklı dine mensup olanlara gerekli yardımları ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasene Derneğinden Arjantin’de ramazan yardımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Türkiye aleyhtarı hava körükleniyor

Timmermans: Avrupa gerçekten çökebilir

Berlin, 5 bin polisle 1 Mayıs’a hazır

Hikâyesini dinleyen gözyaşlarını tutamıyor