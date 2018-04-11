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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA
11.04.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Hamburg’tan altın kemeriyle gitti

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Hamburg’tan altın kemeriyle gitti

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen WBO’da Türkiye’ye altın kemer getiren ağır sıklet boks şampiyonu Ali Eren Demirezen ve antrenörü Bülent Başer, Suriye sınırındaki askerleri ziyaret edip moral verdi.

TÜRKİYE’yi profesyonel boks arenasında temsil eden 26 yaşındaki Ağır Sıklet Boks şampiyonu Ali Eren Demirezen, Hamburg WBO’da (Dünya Boks Organizasyonu) Sinan Şamil Şam’dan sonra ülkesine ikinci kez Avrupa şampiyonluk kemerini getirmenin gururunu yaşadı. Her maçını asker ve polislere armağan eden genç sporcu, Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olan Bülent Başer ile birlikte Suriye sınırındaki Hatay’a giderek askerlere moral verdi.

Hamburg’tan altın kemeriyle gitti


Türkiye’yi profesyonel boks arenasında başarıyla temsil eden genç boksör Ali Eren Demirezen, 24 Mart akşamı Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen WBO’da sağladığı başarı sayesinde, Sinan Şamil Şam’dan sonra ülkesine ikinci kez şampiyonluk kemeri getirdi. Başarılı sporcu ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olan Bülent Başer Mehmetçik’e destek vermek için Hatay’a geldi. İlk olarak Hatay Valisi Erdal Ata’yı makamında ziyaret eden ikili, daha sonra Serinyol İl Jandarma Komutanlığı’na giderek askerlerle bir araya geldi.

Hamburg’tan altın kemeriyle gitti

ALMANYA’DA DEVAM EDİYOR
Ali Eren Demirezen, “2016 Rio olimpiyatlarından sonra ülkemi uluslararası boks arenasında temsil etmeye başladım. Sekizinci profesyonel maçımda hocalarımın sayesinde bu kemer maçını yapmaya hak kazandım. Amatör geçmişimizden ve derecelerimizden dolayı federasyonun kabul etmesiyle birlikte bu kemer maçını yapmaya hak kazandık. Antrenmanlarımıza Almanya’da devam ediyorum” diye konuştu. Demirezen, mutluluğunu askerlerle paylaştığını sözlerine ekledi.

Hamburg’tan altın kemeriyle gitti

AYAKLARINA TOZ DEĞMESİN
Uluslararası Boks Antrenörü Bülent Başer ise “Nasıl Mehmetçiğimiz burada başarı kazanıyorsa bizim tüylerimiz de diken diken oluyor. Sporcularımıza İstiklal Marşımızı çaldırmak bizim için çok büyük bir onur. Askerimizin burada yaptığı başarılar bizi gerçekten gururlandırıyor. Kendilerine bu moral desteğimiz çok büyük bir onur. Onların ayağına taş değil, toz bile değmesin” diye konuştu.

Hamburg’tan altın kemeriyle gitti

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