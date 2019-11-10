Hamburg’da feci kaza: 7’si ağır, 13 yaralı
Polonya’dan Almanya’nın Hamburg kentine gelen yolcu otobüsü, A1 otobanında Stapelfeld-Barsbüttel arasında kaza yaptı.
ALMAN polisinin verdiği bilgiye göre 46 yolcunun seyahat ettiği otobüs bilinmeyen bir sebeple kendi şeridinden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Sabaha karşı meydana gelen kazada 7’si ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Olay yerine 50’ye yakın ambulans, polis ve itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis, yaralıların durumu hakkında şimdilik detaylı bilgi vermezken, A1 otobanı ise Hamburg yönünde olmak üzere bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı yara almada atlatan yolcuları Hamburg’a götürmesi için de ek otobüs temin edildi.
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