Hamburg ‘hava’ normale döndü
Almanya’da Hamburg-Schnelsen Havalimanı’nda, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından uçuşlar yeniden başlatıldı.
HAVALİMANININ resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yakınında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bomba bulunması nedeniyle havalimanının uçuşlara kapatıldığı hatırlatıldı. Bombanın gece saat 00.30’da etkisiz hale getirildiği ve havalimanının uçuşlara açıldığı belirtilen açıklamada, yolculardan hava yolu şirketleriyle irtibata geçerek mevcut uçuşları hakkında bilgi almaları istendi.
Yolcu trafiği bakımından Hamburg Havalimanı, Almanya’nın en yoğun beşinci havalimanı olarak görülüyor. Havalimanından, geçen yıl 17 milyon 231 bin 667 yolcu seyahat etti.
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