Haluk Levent’ten, Ümmiye Koçak’a yardım eli
Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu, davet edildikleri Stuttgart Uluslararası Tiyatro Festivali’ne gidebilmek için kostüm ve ulaşım sponsoru aradığını duyurmasının ardından Haluk Levent devreye girerek sorunu çözeceğini açıkladı.
TİYATRO grubunun kurucusu, yazar, yönetmen ve oyuncu Ümmiye Koçak, twitter hesabından, “Canımın içleri, Almanya’da düzenlenecek olan Tiyatro Festivaline Türkiye’yi temsilen davetliyiz. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Oyunumuzdaki köstüm ve küçük masraflar için ise sponsor arayışı içindeyiz” duyurusunu yaptı. Bunun üzerine Haluk Levent devreye girerek yine sosyal medya hesabında, “AHBAP Platformu olarak Ümmiye ablamızın yanındayız. Sponsorlarımızla görüşme halindeyiz” açıklamasında bulundu.
Yapılan görüşmelerin ardından Ümmiye Koçak, sosyal medya hesabından, “Canımın içleri güzel yavrularım gün içerisinde haberlere konu olan sponsor arayışlarımız için hepinizden çok güzel destek mesajlari aldık. Az önce güzel yavrum Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği festival öncesi tüm masraflarımızı karşılayacaklarını söylediler” diye duyurdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle