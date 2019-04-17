Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı
İtalya takımlarından Milan'da forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kızları Liya'nın doğumuyla birlikte eşiyle arasındaki buzları eritti. Yıldız futbolcu, kızlarının 40'ı çıkar çıkmaz da eşini Como Gölü kıyısındaki geceliği 2 bin euroluk bir otele tatile götürdü.
Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz yıl 2017'de dünyaevine girdiği Sinem Hanım'la boşanma kararı almıştı.
Ancak Sinem Çalhanoğlu'nun hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ikili, evliliklerine ikinci bir şansı verdi.
Çalhanoğlu çifti, 40 gün önce de kızları Liya'ya kavuştu.
Ünlü futbolcu, eşine doğum hediyesi olarak da Sinem Hanım ve kızını Como Gölü'nde tatile götürdü. İkili, buradan bol bol da paylaşım yaptı.
Geceliği 2 bin 500 euro yani 16 bin 500 liralık Grand Hotel Tremezzo'da konaklayan Çalhanoğlu çifti, burada romantik anlar yaşıyor.
Milan'ın yıldızının eşine yaptığı bu jest ise "Hakan, yeşil sahalardaki başarısını bu kez romantizmde de konuşturdu" yorumları yaptırdı. Evliliklerine ikinci şansı veren Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Hanım, şimdilerde çok mutlu.
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