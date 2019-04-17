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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
17.04.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı

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Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı

İtalya takımlarından Milan'da forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kızları Liya'nın doğumuyla birlikte eşiyle arasındaki buzları eritti. Yıldız futbolcu, kızlarının 40'ı çıkar çıkmaz da eşini Como Gölü kıyısındaki geceliği 2 bin euroluk bir otele tatile götürdü.

Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz yıl 2017'de dünyaevine girdiği Sinem Hanım'la boşanma kararı almıştı.
Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı

Ancak Sinem Çalhanoğlu'nun hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ikili, evliliklerine ikinci bir şansı verdi.
Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı

Çalhanoğlu çifti, 40 gün önce de kızları Liya'ya kavuştu.
Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı

Ünlü futbolcu, eşine doğum hediyesi olarak da Sinem Hanım ve kızını Como Gölü'nde tatile götürdü. İkili, buradan bol bol da paylaşım yaptı.
Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı

Geceliği 2 bin 500 euro yani 16 bin 500 liralık Grand Hotel Tremezzo'da konaklayan Çalhanoğlu çifti, burada romantik anlar yaşıyor.
Hakan Çalhanoğlu, evliliğindeki kara bulutları dağıttı

Milan'ın yıldızının eşine yaptığı bu jest ise "Hakan, yeşil sahalardaki başarısını bu kez romantizmde de konuşturdu" yorumları yaptırdı. Evliliklerine ikinci şansı veren Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Hanım, şimdilerde çok mutlu.

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