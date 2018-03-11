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‘Güzelliğin yolculuğu’ Amsterdam’da

AA
11.03.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

Hollanda’da, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ‘Güzelliğin yolculuğu’ başlıklı tezhip sanatı sergisi açıldı.

TEZHİP sanatçısı Derya Şahin Yavuz’un eserlerinin sunulduğu sergiye, aralarında Hollandalıların da bulunduğu ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Yavuz, eserlerinin hislerinin ve duygularının yansıması olduğunu söyledi. İlk kişisel sergisi olduğu için ayrı bir heyecan yaşadığını belirten Yavuz, “Bir sanatçının derdi ve tasası olmalı. Bu zamanda yaşayan insanlara anlatacak bir konusu olması gerekir” dedi. 

Sergi, Amsterdam YEE’de 13 Nisan’a kadar salı ve cuma günleri saat 14.00 ile 17.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

‘Güzelliğin yolculuğu’ Amsterdam’da

‘Güzelliğin yolculuğu’ Amsterdam’da

‘Güzelliğin yolculuğu’ Amsterdam’da

‘Güzelliğin yolculuğu’ Amsterdam’da

 

Etiketler: Hollanda , Yunus Emre Enstitüsü , avrupadan haberler
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