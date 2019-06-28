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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
28.06.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Gurbetçilerin çilesi bitiyor: Kapıkule’de ‘sıramatik’ dönemi

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Gurbetçilerin çilesi bitiyor: Kapıkule’de ‘sıramatik’ dönemi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin dönüş yolunda yaşadıkları çilenin Kapıkule’ye konulan sıramatik sistemi ile biteceğini söyledi. Bin 700 araçlık devasa otoparka giren her araca bir numara verileceğini, numaraların da panolardan takip edilebileceğini belirten Canalp “Gurbetçiler, yolda çile şeklinde geçen zamanı artık dinlenerek, tesislerden ve kendilerine sunulan imkanlardan yararlanarak geçirecek” dedi.

EDİRNE Vali Konağı’nda gazetecilerle buluşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaklaşan izin sezonu öncesi Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin çilesini ve kuyrukları azaltacak çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gurbetçilerin çilesi bitiyor: Kapıkule’de ‘sıramatik’ dönemi


Bu çalışmaların halen devam ettiğini aktaran Canalp, “Bin 700 aracı alabilecek şekilde bir park yaptık. Gurbetçilerimizin en çok şikayet ettiği şey; ‘Güneşin alnında, ailecek arabanın içerisinde bu sıcakta dur kalk yapa yapa saatlerdir bekliyoruz’ şeklindeydi. Bu soruna çözüm bulabilmek için devasa bir otopark yaptık. Bin 700 aracı alabileceği için kuyruk oluşumunu engelleyecek. Olsa bile, makul, insanların tolere edebileceği şekilde olacak.”

Gurbetçilerin çilesi bitiyor: Kapıkule’de ‘sıramatik’ dönemi

BU ÇALIŞMA DÖNÜŞ KISMI İÇİN
“İnsanları alacağız ve uygun koşullar altında park alanında bekleyebilecekler. Oradaki tesislerden faydalanabilecekler. Park alanına girdikleri zaman herkese aracın plakasıyla bir sıra numarası verilecek. Panolardan kendi sırasının hangi yerde olduğunu, ne kadar zaman içerisinde sıra geleceğini görebilecekler. Sıraları geldiği zaman da gümrük alanına girip işlemlerini yaptırarak yoluna devam edecekler. Yolda çile şeklinde geçen zamanı dinlenerek, tesislerden ve imkanlardan yararlanarak geçirmiş olacaklar” diye konuştu

Gurbetçilerin çilesi bitiyor: Kapıkule’de ‘sıramatik’ dönemi


Bir gazetecinin, “Bu çalışma dönüş kısmındaki kuyruk için mi?” sorusuna Canalp, “Evet dönüş kısmı için” yanıtını verdi.
Vali Canalp dört yıl önce geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürüme güçlüğü çeken gazeteci Doğan Yörükler’in de toplantıya katılabilmesi için evine araç gönderdi.

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