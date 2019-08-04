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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
04.08.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Gurbetçi iki aile kaza yaptı: 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

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Gurbetçi iki aile kaza yaptı: 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

Türkiye’ye tatile giden biri Hollandalı biri Avusturyalı iki gurbetçi aile kaza yaptı. Karabükte’ki kazada 1 kişi öldü, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı, Aksaray’daki kazada ise 6 kişi yaralandı.

KARABÜK’ten Gerede istikametine giden Ali İhsan Koç’un (46) kullandığı Hollanda plakalı minibüs, Engin Kaynar’ın (35) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrilirken, gurbetçilerin bulunduğu minibüs ise yaklaşık 75 metre ileride durabildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan aynı aileden sürücü Ali İhsan (46), eşi Buket (45), İlayda Şule (14), Abdulsamet Can ( 20), Kayra Hulisi (9) ve Ceren Koç (21) ile traktör sürücüsü Engin Kaynar (35) yaralandı. Buket Koç ise minibüs içinde sıkışarak olay yerinde can verdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan traktör sürücü Engin Kaynar’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gurbetçi iki aile kaza yaptı: 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Avusturya’da yaşayan ve Türkiye’ye izne giden 6 kişilik aile ise memleketleri Yozgat’a giderken kaza yaptı. Fatih E.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Aksaray istikametine giderken şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ve aynı aileden Ümran E., Fatmanur E., Zeynep E., Figen E. ve Aziz E. yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla Konya’da çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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