Gurbetçi iki aile kaza yaptı: 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı
Türkiye’ye tatile giden biri Hollandalı biri Avusturyalı iki gurbetçi aile kaza yaptı. Karabükte’ki kazada 1 kişi öldü, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı, Aksaray’daki kazada ise 6 kişi yaralandı.
KARABÜK’ten Gerede istikametine giden Ali İhsan Koç’un (46) kullandığı Hollanda plakalı minibüs, Engin Kaynar’ın (35) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrilirken, gurbetçilerin bulunduğu minibüs ise yaklaşık 75 metre ileride durabildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan aynı aileden sürücü Ali İhsan (46), eşi Buket (45), İlayda Şule (14), Abdulsamet Can ( 20), Kayra Hulisi (9) ve Ceren Koç (21) ile traktör sürücüsü Engin Kaynar (35) yaralandı. Buket Koç ise minibüs içinde sıkışarak olay yerinde can verdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan traktör sürücü Engin Kaynar’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Avusturya’da yaşayan ve Türkiye’ye izne giden 6 kişilik aile ise memleketleri Yozgat’a giderken kaza yaptı. Fatih E.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Aksaray istikametine giderken şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ve aynı aileden Ümran E., Fatmanur E., Zeynep E., Figen E. ve Aziz E. yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla Konya’da çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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