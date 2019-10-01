Gurbetçi genç yanlışlıkla kendisini vurdu
Almanya’dan Samsun’a tatile giden 28 yaşındaki genç, akrabalarının iş yerinde kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini vurarak hastanelik oldu.
OLAY, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan Samsun’a tatile giden Tolga A. (28) akrabasının çalıştığı iş yerine uğradı. Burada gördüğü av tüfeğini eline alıp kurcalayan Tolga A., tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendisini vurdu. Yüzünden, sol göğsünden, sağ kolundan ve bacağından yaralanan Tolga A., özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tolga A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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