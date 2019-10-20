Gülseren Aydın, ‘sessiz kadınların sesi’ oldu
Başarılı ressam Gülseren Aydın’ın kadınların sorunlarına dikkat çeken resim sergisi, Mülhleim Belediyesi’nde açıldı.
OFFENBACH Mühlheim kasabasında Mühlheim Belediyesi’nde ‘Çokkültürlülük Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen serginin açılışına Hessen Eyaleti Belediyeler Birliği Başkanı Karl Christian Schelzke, Mühlheim Belediye Başkanı Daniel Tybussek, Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Karlheinz Schmunk ile Yabancılar Meclisi Başkanı Hüsamettin Eryılmaz’ın da aralarında olduğu konuklar katıldı. Gülseren Aydın’ın sergideki farklı tekniklerde 27 resmi, Anadolu kadının farklı hallerini anlatıyor. ‘Sessiz kadınların sesi’ olan Aydın, “Anadolu kültüründe kadın, amazonlar, cumartesi anneleri ve kadına şiddet son yıllarda en çok konuşulan konular. Ancak sanat kişiseldir, subjektif bir olgudur. İçsel değerler hakkında bilgi verir. Bu resimlerde yeşili insan vücudunda denedim” dedi.‘YÜREĞİNİZİ FIRÇANIZIN UCUNA KOYUN’
Hessen Eyaleti’nin göçe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Belediyeler Birliği Başkanı Karl Christian Schelzke, “Bize uyan bir sergi oldu. Biz neden göçe ihtiyacımız olduğunu insanlara anlatmak zorundayız. Mühendislere, kalifiye elemanlara nasıl ulaşabileceğimizi anlatmalıyız. Öncesinde ise başka kültürden insanları tanımalıyız. Resimler, anlatılan kültür bize yabancı değil. Farklı teknikler başarıyla kullanılmış. Picasso, ‘Resim yapmadan önce yüreğinizi fırçanızın ucuna koymalısınız’ der. Burada tam bu yapılmış. Mavi renkler Picasso ile ortak bir yönünüzü daha oluşturmuş” diye konuştu. Mühlheim Belediye Başkanı Daniel Tybussek ise resim sergisinin çokkültürlülüğü yaşayan bir kent için önemli olduğunu ifade etti.
1 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK
Etkinliklerin birlikte yaşama katkı olmasını istediklerini kaydeden Yabancılar Meclisi Başkanı Hüsamettin Eryılmaz, ‘Hikaye Kahvesi’ adıyla ‘Çokkültürlülük Haftası’ programı çerçeverisinde düzenledikleri ilk etkinlikte farklı etnik kökenden öğretmenlerden hayat kesitlerini dinlediklerini, onların başarısının öğrencilere örnek olmasını istediklerini söyledi. Resim sergisi 1 Kasım’a kadar açık kalacak. Mühlheim ‘Çokkültürlülük Haftası’, 26 Ekim’de saat 18.00’de Türk, Yunan ve Arap müzik gruplarının sahne alacağı konserle devam edecek.
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