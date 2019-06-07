Gözü dönmüş saldırgan annesi ve komşusunu öldürdü
Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaletinde 31 yaşındaki bir saldırgan annesi ve komşusunu bıçaklayarak öldürüp, polise direnmeden teslim oldu.
IDAR--OBERSTEIN Bölge polisi Hürriyet'e işlenen cinayetlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Gece yarısı saat 01.38'de polise ihbar geldi. Bir kişinin çığlık çığlığa yardım çağırması üzerine iki ekip arabası verilen adrese gitti. Saat 01.43'te eve giren polis ekipleri evin giriş katındaki koridorda kanlar içinde ağır yaralı ve nefes almakta zorlanan bir kadınla karşılaştı. Ardından yaralı ve elinde bıçak bulunan bir kişi polisin karşısına çıktı. Evin diğer bölümlerinden ise sesler gelmesi üzerine içeride rehineler olabileceği ihtimaline karşın özel kuvvetler ve ilk yardım ekipleri olay yerine çağrıldı. Elinde bıçak bulunan 31 yaşındaki kişi direnmeden gelen özel ekiplere teslim oldu.”
İKİSİ DE ÖLDÜ
Polis, gelen ilk yardım ekiplerinin koridordaki 59 yaşındaki kadın ile evin başka bölümünde bulunan yine 59 yaşındaki diğer kişinin öldüğünü belirlediğini söyledi. Polis, iki cesedin de otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldığı bilgisini de paylaştı. Cinayette kullandığı suç aleti bıçakla birlikte polise teslim olan zanlı ise hafif yaralandığı için önce hastanede tedavi altına alındı, ardından polis merkezine götürüldü. Ölen kadının zanlının annesi, diğerinin de komşusu olduğu öğrenildi. Cinayetin niçin işlendiğiyle ilgili ise polis henüz bir açıklama yapmadı. Cinayet ilgili savcılık soruşturma başlattı.
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