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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI /BERLİN FOTOĞRAF: DPA
07.06.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Gözü dönmüş saldırgan annesi ve komşusunu öldürdü

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Gözü dönmüş saldırgan annesi ve komşusunu öldürdü

Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaletinde 31 yaşındaki bir saldırgan annesi ve komşusunu bıçaklayarak öldürüp, polise direnmeden teslim oldu.

IDAR--OBERSTEIN Bölge polisi Hürriyet'e işlenen cinayetlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Gece yarısı saat 01.38'de polise ihbar geldi. Bir kişinin çığlık çığlığa yardım çağırması üzerine iki ekip arabası verilen adrese gitti. Saat 01.43'te eve giren polis ekipleri evin giriş katındaki koridorda kanlar içinde ağır yaralı ve nefes almakta zorlanan bir kadınla karşılaştı. Ardından yaralı ve elinde bıçak bulunan bir kişi polisin karşısına çıktı. Evin diğer bölümlerinden ise sesler gelmesi üzerine içeride rehineler olabileceği ihtimaline karşın özel kuvvetler ve ilk yardım ekipleri olay yerine çağrıldı. Elinde bıçak bulunan 31 yaşındaki kişi direnmeden gelen özel ekiplere teslim oldu.”Gözü dönmüş saldırgan annesi ve komşusunu öldürdü

İKİSİ DE ÖLDÜ
Polis, gelen ilk yardım ekiplerinin koridordaki 59 yaşındaki kadın ile evin başka bölümünde bulunan yine 59 yaşındaki diğer kişinin öldüğünü belirlediğini söyledi. Polis, iki cesedin de otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldığı bilgisini de paylaştı. Cinayette kullandığı suç aleti bıçakla birlikte polise teslim olan zanlı ise hafif yaralandığı için önce hastanede tedavi altına alındı, ardından polis merkezine götürüldü. Ölen kadının zanlının annesi, diğerinin de komşusu olduğu öğrenildi. Cinayetin niçin işlendiğiyle ilgili ise polis henüz bir açıklama yapmadı. Cinayet ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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