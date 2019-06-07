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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: İHA
07.06.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Görüntülenmemek için otoparkta yer kiraladı

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Görüntülenmemek için otoparkta yer kiraladı

İspanya Maliyesinden 14.5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Barselona kentindeki mahkemede ifade verdi. Mahkemeye giriş ve çıkışta görüntü alınmasını engellemek isteyen Shakira, mahkemeye doğrudan girişi olan özel otoparktan yer kiraladı. Shakira’nın maliyenin talep ettiği vergi borcunu ödediği iddia edildi.

SHAKIRA, Barselona’daki Esplugues de Llobregat Mahkemesinde, hakkında 14.5 milyon Euro vergi kaçırma suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında yaklaşık 1.5 ifade verdi. Kolombiyalı şarkıcının, mahkemeye giriş ve çıkışta basının görüntü almasını engellemek için mahkemeye doğrudan girişi olan özel bir otoparktan avukatı aracılığıyla yer kiralaması dikkati çekti.

Görüntülenmemek için otoparkta yer kiraladı

BASIN MENSUPLARINI ATLATTI
İspanya’da haklarındaki adli soruşturmalardan dolayı mahkemeye gitmek zorunda kalan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alejandro Sanz ve Miguel Bose gibi benzer durumdaki birçok sporcu ve sanatçının, basının görüntü almasını önlemek için kendilerine ayrıcalık tanınmasına yönelik talepleri mahkeme hakimi tarafından reddedilmişti. Shakira’nın da bu yöndeki talebinin reddedildiği ancak Kolombiyalı şarkıcının avukatı aracılığıyla özel bir park yeri kiralayarak mahkeme kapısında kendisini bekleyen basın mensuplarını atlattığı belirtildi.

Görüntülenmemek için otoparkta yer kiraladı

14.5 MİLYON EURO KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR
Diğer yandan İspanyol basınında mahkeme kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Shakira’nın maliyenin kendisinden talep ettiği vergi borcunu ödediği iddia edildi. Savcılık tarafından sunulan iddianamede Shakira, İspanya’da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları’nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında 6 farklı mali suç işleyerek toplamda 14.5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

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