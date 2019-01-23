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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı / Foto: Arşiv
23.01.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Gomez: Kariyerimin en büyük zaferiydi

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Gomez: Kariyerimin en büyük zaferiydi

Stuttgart'ın tecrübeli golcüsü Mairo Gomez, Alman basınına verdiği özel röportajında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez, Alman basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Stuttgart forması giyen tecrübeli golcü oyuncu Bayern Münih dönemlerini anlatırken, Fiorentina'ya gittikten sonra yaşadıklarını da samimi bir şekilde dile getirdi.

Gomez: Kariyerimin en büyük zaferiydi

Gomez ilk olarak Bayern döneminde Van Gaal ile arasında yaşananları dile getirirken ''Bayern ile ilk sezonumdan sonra Louis van Gaal beni satmak istedi. Beni takımın 4. forveti yaptı ve gitmemin herkes için iyi olacağını söyledi. Karl-Heinz Rummenigge ve Uli Hoeness ile görüştüm. Bana kalmam gerektiğini söylediler. Birkaç ay sonra Van Gaal, onun bir numaralı golcüsü olduğumu anlamaya başladığını söyledi. Belki de bu kariyerimdeki en büyük zaferdi'' dedi.

''KAZANMAYA ALIŞTIKTAN SONRA KAYBETMEKTEN NEFRET EDİYORSUNUZ''

Golcü oyuncu Bayern'den sonra Fiorentina macerasını da anlatırken ''Her genç oyuncuya vereceğim bir tavsiye var, eğer en iyi 10 kulüpten birinde oynuyorsanız, orada kalmak için çalışmalısınız. O seviyede bir kulüpten ayrıldıktan sonra geri dönmek çok zor. Özellikle benim gibi yirmili yaşların sonlarında Bayern'deyken böyle bir şey yaparsanız. Fiorentina o dönem bana teklif sunan en iyi takımdı. Hızlı bir karar olmuştu ama oldu. Bayern'de her hafta kazanmaya alıştıktan sonra kaybetmekten nefret ediyorsunuz. Her beraberlik ve yenilgi sizi sinirlendiriyor. Doğal olarak Fiorentina'da Bayern'den çok daha fazla maç kaybettim'' şeklinde konuştu.

Gomez: Kariyerimin en büyük zaferiydi

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