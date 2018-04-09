Göçmen partileri neden birleşemiyor?
Almanya’da göçmenler tarafından kurulan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi’nin (BIG) teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı İhsan Kılıç, benzeri bir parti olan ADD’ye beş kez birleşme teklifi yaptıkların ancak karşılık alamadıklarını söyledi.
ALMANYA’da göçmenler tarafından kurulan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi’nin (BIG) NRW yönetim kurulunun öncülüğünde, partinin Duisburg temsilciliğini oluşturmak için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya çok sayıda iş insanı ve akademisyenin katıldığı ve partiye üye yapıldıkları açıklandı.
Toplantıya BIG teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı İhsan Kılıç, kadın kolları başkanı Özlem Üstündağ başta olmak üzere bir çok bölge başkanı da katıldı. BIG Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zeliha Ataç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantı, Aydın Erdal’ın açış ve selamlama konuşmasıyla başladı. Kadın kolları başkanı Özlem Üstündağ ise BIG’in kuruluş amacı hakkında bilgi verdi.
Özlem Üstündağ, Zeliha Ataç
‘DUR’ DİYECEK GÜCÜMÜZ VAR
Dokuz eyalette örgütlendiklerini dile getiren Özlem Üstündağ, BIG çatısı altında siyaset yapma çağrısında bulundu. Türk seçmenlerin potansiyeline dikkati çeken Üstündağ, ”Türklerin olduğu gibi 8-9 milyon Müslümanın oylarına da talibiz. Madem buradayız, diğer uluslardan kardeşlerimizi de alacağız partimize. Onlarında bize ihtiyacı var. Bazı haksızlıklara dur diyecek siyasi bir güce ihtiyaç var. Bir milyon 950 bin oy ile federal meclise 36 milletvekili yollayabiliriz. Aslında o potansiyel var, biz çoktan federal parlamentoya milletvekillerini yollamalıydık” dedi.
İhsan Kılıç
BİRLİK İÇİNDE OLMALIYIZ
BIG’in teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı İhsan Kılıç ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, ADD ile birleşme çabaları hakkında bilgi verdi:
“Türklerin burada gerçekten birlik içerisinde, bir bütünlük içerisinde sorunlara eğilmenin zamanı geldi ve geçiyor. Biz birleşmek çok önemlidir, sorunların çözümü birlikten geçer derken, hala bölünmemiz, gücümüzün parçalanması, toplumsal enerjimizin bölünmesi ve küçük, küçük kalmamız, sonuçlar alamamamız aslında sorunu kendi içerisinde anlatıyor. BIG olarak basın açıklamalarımızla, buradaki toplumun birlik ve bütünlük içerisinde olması gerektiğini her defasında söyledik. Sonradan kurulan partilerden Alman Demokratlar Birliği’ne (ADD) tam beş kez genel merkezimizden yapılan açıklamalar ve yazılarla birleşme teklifi yaptık. Biz hala insanlarımızın birlik adına muhakkak bizleri zorlayacağını, bu birliğin olması gerekli olduğuna inanıyoruz.”
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