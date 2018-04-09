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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İbrahim ERGÜL / DUISBURG
09.04.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Göçmen partileri neden birleşemiyor?

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Göçmen partileri neden birleşemiyor?

Almanya’da göçmenler tarafından kurulan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi’nin (BIG) teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı İhsan Kılıç, benzeri bir parti olan ADD’ye beş kez birleşme teklifi yaptıkların ancak karşılık alamadıklarını söyledi.

ALMANYA’da göçmenler tarafından kurulan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi’nin (BIG) NRW yönetim kurulunun öncülüğünde, partinin Duisburg temsilciliğini oluşturmak için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya çok sayıda iş insanı ve akademisyenin katıldığı ve partiye üye yapıldıkları açıklandı.
Toplantıya BIG teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı İhsan Kılıç, kadın kolları başkanı Özlem Üstündağ başta olmak üzere bir çok bölge başkanı da katıldı. BIG Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zeliha Ataç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantı, Aydın Erdal’ın açış ve selamlama konuşmasıyla başladı. Kadın kolları başkanı Özlem Üstündağ ise BIG’in kuruluş amacı hakkında bilgi verdi.

Göçmen partileri neden birleşemiyor

Özlem Üstündağ, Zeliha Ataç

‘DUR’ DİYECEK GÜCÜMÜZ VAR
Dokuz eyalette örgütlendiklerini dile getiren Özlem Üstündağ, BIG çatısı altında siyaset yapma çağrısında bulundu. Türk seçmenlerin potansiyeline dikkati çeken Üstündağ, ”Türklerin olduğu gibi 8-9 milyon Müslümanın oylarına da talibiz. Madem buradayız, diğer uluslardan kardeşlerimizi de alacağız partimize. Onlarında bize ihtiyacı var. Bazı haksızlıklara dur diyecek siyasi bir güce ihtiyaç var. Bir milyon 950 bin oy ile federal meclise 36 milletvekili yollayabiliriz. Aslında o potansiyel var, biz çoktan federal parlamentoya milletvekillerini yollamalıydık” dedi.

Göçmen partileri neden birleşemiyor

İhsan Kılıç

BİRLİK İÇİNDE OLMALIYIZ
BIG’in teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı İhsan Kılıç ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, ADD ile birleşme çabaları hakkında bilgi verdi:
“Türklerin burada gerçekten birlik içerisinde, bir bütünlük içerisinde sorunlara eğilmenin zamanı geldi ve geçiyor. Biz birleşmek çok önemlidir, sorunların çözümü birlikten geçer derken, hala bölünmemiz, gücümüzün parçalanması, toplumsal enerjimizin bölünmesi ve küçük, küçük kalmamız, sonuçlar alamamamız aslında sorunu kendi içerisinde anlatıyor. BIG olarak basın açıklamalarımızla, buradaki toplumun birlik ve bütünlük içerisinde olması gerektiğini her defasında söyledik. Sonradan kurulan partilerden Alman Demokratlar Birliği’ne (ADD) tam beş kez genel merkezimizden yapılan açıklamalar ve yazılarla birleşme teklifi yaptık. Biz hala insanlarımızın birlik adına muhakkak bizleri zorlayacağını, bu birliğin olması gerekli olduğuna inanıyoruz.”

Göçmen partileri neden birleşemiyor

 

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