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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
09.02.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Gizli başladığı antrenmanlara kaçak bindiği toplu taşıma ile giderdi: Kimsesiz çocuklar yurdundan Avrupa’nın zirvesine!

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Gizli başladığı antrenmanlara kaçak bindiği toplu taşıma ile giderdi: Kimsesiz çocuklar yurdundan Avrupa’nın zirvesine!

Kimsesiz çocuklar yurdunda büyüyen, yurt yöneticilerinden gizli başladığı boks salonuna parası olmadığı için toplu taşımaya kaçak binerek giden 27 yaşındaki Kerim Engizek, Karma Dövüş Sanatları’nda önce Almanya’nın sonra Avrupa’nın 1 numarası oldu. Hayatı filmleri aratmayan Kerim’in hedefinde dünya şampiyonluğu var.

KÜÇÜK kardeşi Metin ile birlikte kimsesiz çocuklar yurduna verildiğinde henüz 7 yaşındaydı. Ailesindeki problemler nedeniyle gençlik dairesi Kerim ile 5 yaşındaki Metin’i korumak amacıyla kimsesiz çocuklar yurduna yerleştirdi. Anne ve babasız büyüyen Kerim, bir yandan okula giderken bir yandan da zorluklarla mücadele etmek için boksa başladı. Amacı hem kendisini hem de kardeşini korumaktı.

Gizli başladığı antrenmanlara kaçak bindiği toplu taşıma ile giderdi: Kimsesiz çocuklar yurdundan Avrupa’nın zirvesine

34 MAÇIN 30’UNU KAZANDI
Önceleri yurt sorumlularından gizli antrenmanlara gitti. Antrenmana gitmek için metro bileti alacak parası olmayınca taşıtlara kaçak binmeye başladı. Sık sık yakalanınca antrenmanlara gidemez oldu. Kaçak olarak otobüs ve metroya bindiğini öğrenen yurt görevlilerinin de azarlarını işitti. Antrenmanlara gidemez oldu. Kerim’de büyük yetenek gören boks antrenörü yurda gelip yöneticileri ikna etti. Kerdim de kendisine güvenenleri mahcup etmedi. 17 yaşına kadar yaptığı tüm maçları kazandı. Leverkusen takımına geçti. Bundesliga’da dövüştü. Ardından profesyonel oldu. Profesyonel olarak 34 kez ringe çıktı. 30’unu kazandı.

Gizli başladığı antrenmanlara kaçak bindiği toplu taşıma ile giderdi: Kimsesiz çocuklar yurdundan Avrupa’nın zirvesine

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Şimdilerde 27 yaşında olan Kerim, dört yıldır Kafes Sporu olarak bilinen Karma Dövüş Sanatları (MMA) yapıyor. Önce Alman rakiplerini yenerek ülkenin bir numarası oldu. Son bir yıl içinde Polonya, İtalya ve Fransa şampiyonlarını de yendi. Sıralamada Avrupa’da bir numaraya yerleşti. Bundan sonra MMA Şampiyonlar Ligi’nde bundan sonra dövüşecek. Amacı dünya şampiyonu olmak.

Gizli başladığı antrenmanlara kaçak bindiği toplu taşıma ile giderdi: Kimsesiz çocuklar yurdundan Avrupa’nın zirvesine

BOKSLA MUTLU OLDUĞUMU GÖRDÜM
Çocukluğunun dramla geçtiğini anlatan Kerim “Babamın hataları yüzünden çocuk yurdunda büyüdüm. Orada ne şartlara yaşadığımı anlatmak istemiyorum. Ama çok zordu. Kardeşim Metin 12 yaşında boksa başladı. Onun başlamasıyla ben de başladım. Amacım hem kardeşimi hem de kendimi korumaktı. Yurt yöneticileri boksa yapmama izin vermiyordu. Onlardan gizi gidiyordum. Boksla mutlu olduğumu gördüm. Yurttaki sıkıntılarımı unutuyordum. Param olmadığı için antrenmanlara gidebilmek için toplu taşıma araçlarına bilet almadan biniyordum. Hocamın büyük desteğiyle zorlukları aştım” dedi.

Gizli başladığı antrenmanlara kaçak bindiği toplu taşıma ile giderdi: Kimsesiz çocuklar yurdundan Avrupa’nın zirvesine

4 YILDIR MAÇ KAYBETMEDİ
Almanya’da doğup büyüyen Kerim “Ama Türk bayrağıyla Türkiye adına dövüşüyorum. Bundan sonraki maçlarıma da sırtımda Türk bayrağıyla çıkacağım. Asıl hedefim dünya şampiyonluğu final maçını Türkiye’de yapmak. En son Köln’de dövüştüm. Binlerce seyirci vardı. Özellikle Türklerin bana desteği büyüktü. Yurtta büyüdüğüm için çok iyi Türkçe konuşamıyorum. Geleneklerimizi tanımak için geçen yıl memleketim Kahramanmaraş’a gittim. Çok sevdim. Sık sık Antalya’ya gidiyorum” dedi.

Gizli başladığı antrenmanlara kaçak bindiği toplu taşıma ile giderdi: Kimsesiz çocuklar yurdundan Avrupa’nın zirvesine

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