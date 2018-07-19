Gerhard mutfağa girip yemek de yapıyor, Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler de okuyor
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, 74 yaşında. Geçenlerde Güney Koreli sevgilisi Soyeon Kim’le 5’inci evliliğini yaptı. Soyeon Kim, Schröder’le romantik ve şiirsel bir aşk yaşadıklarını anlattı. Ancak bu romantik birliktelik Kim’e kilo olarak dönmüş!
ALMANYA eski Başbakanı Gerhard Schröder’in yeni evlendiği 5’inci eşi Güney Koreli Soyeon Kim, evlilikleriyle ilgili bazı sırlarını paylaştı. Çiftler bir süredir beraber yaşıyordu. Gerhard Schröder, Güney Koreli sevgilisi Soyeon Kim’le evlenmek için önce eski eşi Doris Schröder Köpf’den boşandı. Schröder ardından 2 Mayıs 2018’de 5’inci kez nikah masasına oturdu. Çiftler Güney Kore’nin başkenti Seul’da nikah kıydılar. Asıl düğünlerini 5 Ekim’de Berlin’de kutlayacaklarını söyleyen Soyeon Kim, “Schröder hayatımı çok renklendirdi. O benim için her şeyi yapıyor. Ben de onun için. O beni olduğum gibi seviyor, ben de onu” dedi.
HAMLET’TEN ALINTILAR YAPIYOR
Schröder 74, Soyeon Kim ise 48 yaşında. Ama Soyeon Kim’in anlattıklarına göre çiftler tam bir romantik ve şiirsel aşk yaşıyor. Schröder mutfağa girerek, yeni karısı için patates kızartıyor. Goethe, Schiller ve Rilke’den aşk şiirleri okuyor. Shakespeare’den ezbere alıntılar yapıyor.
Bunte dergisine konuşan Soyeon Kim, “Gerhard’la beraberliğimizden bu yana 3.5 kilo aldım. Alman mutfağını seviyorum. Gerhard bana Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler okuyor. Hamlet’ten ezbere alıntılar yapıyor. Kocamın bu yanlarına hayranım” dedi.
KORE MUTFAĞINI SEVMİYOR
Soyeon Kim, Schröder’in Kore mutfağını sevmediğini söyledi:
“Biz Koreliler kimçi bağımlısıyızdır. Ama o ilk tadınca, ‘Bu ne biçim, korkunç bir tat!’ dedi. Gerhard ve ben en çok kahvaltının tadını çıkarıyoruz. Greyfurt, yoğurt, taze ekmek, kahve...”
İKİ ŞEHİRDE YAŞIYORLAR
Güney Kore ve Alman işadamları, politikacılar için ekonomi danışmanlığı yapan Soyeon Kim’in Seul’da bir danışmanlık bürosu var. Çiftler bir iş toplantısında tanıştı. Soyeon Kim toplantıda Schröder’e tercümanlık yaptı. O tarihten itibaren bağları kopmadı. Bu ilişki daha sonra aşka dönüştü.
Çift Berlin ve Seul’da yaşıyor. Avrupa ile Asya arasında gidip geliyor. Nikahı Seul’da kıyan çift, asıl düğünü 5 Ekim’de Berlin’de yapacak. Kim o zaman Schröder soyadını alıp almayacağı sorusuna, bunun henüz tartışma konusu olduğunu söyledi.
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