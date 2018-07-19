Gerhard mutfağa girip yemek de yapıyor, Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler de okuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGerhard mutfağa girip yemek de yapıyor, Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler de okuyor
GeriAvrupa Gerhard mutfağa girip yemek de yapıyor, Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler de okuyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
19.07.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Gerhard mutfağa girip yemek de yapıyor, Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler de okuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gerhard mutfağa girip yemek de yapıyor, Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler de okuyor

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, 74 yaşında. Geçenlerde Güney Koreli sevgilisi Soyeon Kim’le 5’inci evliliğini yaptı. Soyeon Kim, Schröder’le romantik ve şiirsel bir aşk yaşadıklarını anlattı. Ancak bu romantik birliktelik Kim’e kilo olarak dönmüş!

ALMANYA eski Başbakanı Gerhard Schröder’in yeni evlendiği 5’inci eşi Güney Koreli Soyeon Kim, evlilikleriyle ilgili bazı sırlarını paylaştı. Çiftler bir süredir beraber yaşıyordu. Gerhard Schröder, Güney Koreli sevgilisi Soyeon Kim’le evlenmek için önce eski eşi Doris Schröder Köpf’den boşandı. Schröder ardından 2 Mayıs 2018’de 5’inci kez nikah masasına oturdu. Çiftler Güney Kore’nin başkenti Seul’da nikah kıydılar. Asıl düğünlerini 5 Ekim’de Berlin’de kutlayacaklarını söyleyen Soyeon Kim, “Schröder hayatımı çok renklendirdi. O benim için her şeyi yapıyor. Ben de onun için. O beni olduğum gibi seviyor, ben de onu” dedi.

Gerhard mutfağa girip yemek de yapıyor, Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler de okuyor

HAMLET’TEN ALINTILAR YAPIYOR
Schröder 74, Soyeon Kim ise 48 yaşında. Ama Soyeon Kim’in anlattıklarına göre çiftler tam bir romantik ve şiirsel aşk yaşıyor. Schröder mutfağa girerek, yeni karısı için patates kızartıyor. Goethe, Schiller ve Rilke’den aşk şiirleri okuyor. Shakespeare’den ezbere alıntılar yapıyor.
Bunte dergisine konuşan Soyeon Kim, “Gerhard’la beraberliğimizden bu yana 3.5 kilo aldım. Alman mutfağını seviyorum. Gerhard bana Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler okuyor. Hamlet’ten ezbere alıntılar yapıyor. Kocamın bu yanlarına hayranım” dedi.

KORE MUTFAĞINI SEVMİYOR
Soyeon Kim, Schröder’in Kore mutfağını sevmediğini söyledi:
“Biz Koreliler kimçi bağımlısıyızdır. Ama o ilk tadınca, ‘Bu ne biçim, korkunç bir tat!’ dedi. Gerhard ve ben en çok kahvaltının tadını çıkarıyoruz. Greyfurt, yoğurt, taze ekmek, kahve...”

Gerhard mutfağa girip yemek de yapıyor, Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler de okuyor

İKİ ŞEHİRDE YAŞIYORLAR
Güney Kore ve Alman işadamları, politikacılar için ekonomi danışmanlığı yapan Soyeon Kim’in Seul’da bir danışmanlık bürosu var. Çiftler bir iş toplantısında tanıştı. Soyeon Kim toplantıda Schröder’e tercümanlık yaptı. O tarihten itibaren bağları kopmadı. Bu ilişki daha sonra aşka dönüştü.
Çift Berlin ve Seul’da yaşıyor. Avrupa ile Asya arasında gidip geliyor. Nikahı Seul’da kıyan çift, asıl düğünü 5 Ekim’de Berlin’de yapacak. Kim o zaman Schröder soyadını alıp almayacağı sorusuna, bunun henüz tartışma konusu olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerhard mutfağa girip yemek de yapıyor, Goethe, Rielke ve Schiller’den şiirler de okuyor

Hangi ilişki tecavüz sayılır, başbakan meclis kürsüsünde anlattı

‘Almanyalı Türkler, sonsuza kadar mı yabancı?’

Hollandalı bakana göre ırkçılık insanların genlerinde var!