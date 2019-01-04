Gereksiz bürokrasi, gecikmeler ve tatiller araya girince cenazesi 20 gün morgda bekletildi
İngiltere’nin başkentinde 16 Aralık’ta hayatını kaybeden sanatçı Metin Senergüç’ün cenazesi 20 gün morgda bekletildikten sonra İzmir’de toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi. Dostları, Şenergüç’ün özelleştirilmesine ve düşük ücretle çalıştırılmalarına karşı hep yanlarında olduğu İngiltere Sağlık Sistemi çalışanlarının, sanatçıya son görevde saygısızlık yapmasının acı verici olduğunu söyledi.
LONDRA’da 16 Aralık’ta yüksek kolesterolün yol açtığı kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ressam ve yazar Metin Şenergüç’ün (58) cenazesi bürokratik işlemlerden dolayı 20 gün morgda bekletildi.
1998’de Camberwell School of Art’ın Güzel Sanatlar Resim bölümünü bitiren ve 2000 yılında St. Martins School of Art’a yüksek lisans yapan sanatçı, siyaset üzerine köşe yazıları ve makaleleriyle de tanınıyordu.
İZMİR’DE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Şenergüç’ün 8 yaşındaki oğlu Efe’nin annesi Nevin Çetin, Şenergüç’ün cenazesinin İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki (NHS) gereksiz bürokrasi ve gecikmeden dolayı 20 gün morgda bekletildikten sonra, vasiyeti ve ailesinin isteği üzerine İzmir’e gönderildiğini belirterek, “Şenergüç’ü 5 Ocak’ta Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı’nda sonsuza uğurlayacağız” dedi.
SON GÖREVDE SAYGISIZLIK YAPILDI
Şenergüç’ün dostlarından gazeteci Faruk Eskioğlu ise “Toplum ve Türkiye için gerçekten çok büyük bir değerdi. İşin acı veren tarafı, özelleştirilmesine ve elemanlarının düşük ücretle çalıştırılmasına karşı mücadele ettiği NHS’in ona son görevde saygısızlık yapmasıdır. Dostlarının zorlamasına karşın aile hekimliğinden adli tıpa ölüm raporu bir haftada gitti. Adli tıp görevini savsaklayınca otopsi Noel sonrasına kaldı. Sonra araya yeni yıl tatili girdi. 28 Aralık’ta dostumuz Şenergüç’e otopsi yapılabildi ve ‘ölüm sertifikası’ ancak 31’inde alınabildi bu kez yeni yıl tatili başladı. Çok üzgünüz” dedi.
Sanatçı Sümer Erek de “İngiltere ve Türkiye’deki sanat camiasının başı sağolsun. Ocak ayının ikinci yarısında Londra’da Şenergüç’ün eserlerinin de sergileneceği bir anma düzenleyeceğiz” bilgisini verdi.
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