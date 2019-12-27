Genco Erkal’a Nürnberg’de ‘Onur Ödülü’

NÜRNBERG’de, Türkiye ile Almanya sinema sanatı arasında köprü olan ve kültürlerarası diyaloğa hizmet eden Türkiye-Almanya Festivali 20 Mart 2020’de çeyrek asırlık doğum gününü kutlayacak. Aussere Sulzbahcerstr.62 adresindeki Taffelhalle’de yapılacak kutlama saat 19.30’da başlayacak.

HER İKİ ÜLKEDEN FİLMLER GÖSTERİLECEK

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly ile birçok sanatçının katılacağı gala gecesinde, Türkiye’den ünlü sanatçı Genco Erkal ‘Onur Ödülü’ alacak. Festivalin sinema ödülleri töreni ise Almanların ünlü sanatçısı Senta Berger’in katılımıyla 28 Mart 2020 tarihinde Hans-Sachsplatz 2 adresindeki Heilig Geis Saal’de yapılacak. 25’inci yılının kutlandığı festivalde Türkiye ve Almanya’dan birçok ünlü sanatçı ağırlanırken her iki ülkeden birçok film gösterime girecek.