Genco Erkal, Offenbach'ta ‘Merhaba’ diyor
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Genco Erkal, hem yönetip, hem de oynadığı tek kişilik yeni oyunu ‘Merhaba’yla Offenbach'ta seyirciyle buluşacak.
MÜZİKLİ bir gösteri olan ‘Merhaba’, 16 Haziran Pazar günü saat 20.00‘de Offenbach‘ın önde gelen kültür sanat mekanlarından Capitol Tiyatro’da sahnelenecek, Genco Erkal‘ın ilk kez geçen eylül ayında New York‘ta sergilediği oyunu, ‘Benim Yazarlarım’ dediği Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Can Yücel, Bertholt Brecht ve William Shakespeare‘in yapıtlarından oluşuyor.
FAZIL SAY'IN ESERİ DE SESLENDİRİLECEK
Oyunda, Fazıl Say, Yiğit Özatalay, Arif Erkin, Selim Atakan ve Kurt Weil‘ın besteleri piyano eşliğinde seslendirilecek. Kuruluşunun 50‘nci yılını kutlayan Dostlar Tiyatrosu‘nun yeni oyununun sahne tasarımı Cihan Aşar, giysi tasarımı Özlem Kaya, ışık tasarımı Hakan Özipek ve müzik yönetimi de Yiğit Özatalay‘dan. Tek kişilik oyunların ustası Genco Erkal‘ın hem uyarladığı, hem yönettiği ve hem de oynadığı ‘Merhaba’, Almanya‘da kısa bir süre önce yayın hayatına giren, Çuval dergisi tarafından gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenecek.
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