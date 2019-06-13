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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
13.06.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Genco Erkal, Offenbach'ta ‘Merhaba’ diyor

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Genco Erkal, Offenbach'ta ‘Merhaba’ diyor

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Genco Erkal, hem yönetip, hem de oynadığı tek kişilik yeni oyunu ‘Merhaba’yla Offenbach'ta seyirciyle buluşacak.

MÜZİKLİ bir gösteri olan ‘Merhaba’, 16 Haziran Pazar günü saat 20.00‘de Offenbach‘ın önde gelen kültür sanat mekanlarından Capitol Tiyatro’da sahnelenecek, Genco Erkal‘ın ilk kez geçen eylül ayında New York‘ta sergilediği oyunu, ‘Benim Yazarlarım’ dediği Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Can Yücel, Bertholt Brecht ve William Shakespeare‘in yapıtlarından oluşuyor.

FAZIL SAY'IN ESERİ DE SESLENDİRİLECEK
Oyunda, Fazıl Say, Yiğit Özatalay, Arif Erkin, Selim Atakan ve Kurt Weil‘ın besteleri piyano eşliğinde seslendirilecek. Kuruluşunun 50‘nci yılını kutlayan Dostlar Tiyatrosu‘nun yeni oyununun sahne tasarımı Cihan Aşar, giysi tasarımı Özlem Kaya, ışık tasarımı Hakan Özipek ve müzik yönetimi de Yiğit Özatalay‘dan. Tek kişilik oyunların ustası Genco Erkal‘ın hem uyarladığı, hem yönettiği ve hem de oynadığı ‘Merhaba’, Almanya‘da kısa bir süre önce yayın hayatına giren, Çuval dergisi tarafından gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenecek.

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