Genç doktorlar daha az antibiyotik yazıyor
Belçika Sosyalist Sağlık Sigorta Kurumunun 2008-2016 yılları arasındaki doktor reçetelerini inceleyerek yaptığı araştırma, 30 yaş altı doktorların, 60 yaş üstü meslektaşlarına göre yüzde 30 oranında daha az antibiyotik reçete yazdığını ortaya çıkardı.
Brüksel Serbest Üniversitesi’nde (VUB) görevli Profesör Dirk Devroey, bu değişimin zaman içinde antibiyotiklerin yan etkilerinin daha net anlaşılmasıyla ortaya çıktığını, genç doktorların aldıkları eğitim gereği bu konuda daha bilinçli olduğunu, yaşı daha ileri olan doktorların ise alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlandığını ifade etti.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Belçika, dünya genelinde en fazla antibiyotik kullanan ülkeler listesinde üçüncü sırada yer alıyor. En fazla antibiyotik kullanan ülkeler ise Yunanistan ve Fransa olarak ön plana çıkıyor.
Belçika genelinde her yıl antibiyotiğe dirençli hale gelen bakterilerin ortalama 2 bin 500 kişinin ölümüne neden olduğu ifade ediliyor. Fazla ve hatalı antibiyotik kullanımının bakterileri daha dirençli hale getirdiği için sakıncalı olduğu düşünülüyor.
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