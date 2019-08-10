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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Mehmet DEDEOĞLU
10.08.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli

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Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli

BAK 07, Regionalliga olarak bilinen Alman Dördüncü Ligi’nin Kuzey Doğu Grubu’ndaki en iddialı takım. Futbol otoriteleri, iş insanı Mehmet Ali Han’ın başkanlığını yaptığı BAK 07’yi bu yıl şampiyonluğa en yakın takım olarak gösteriyor. Geçen yıl büyük başarı elde ederek sezonu ikinci bitiren takım, kadrosuna yeni isimler ekledi. Ligi tanıyan tecrübeli isimleri renklerine bağlayan BAK 07’de tüm hesaplar şampiyonluk üzerine kurulu. 42 yaşındaki teknik direktör Ersan Parlatan’ın da beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaşılacağına inancı tam. Gençler Birliği’nde bir dönem futbol oynayan ve uzun süre Berlin Karması’nda yer salan Parlatan, Ali Varlı’ya BAK 07’nin bu sezon neler yapabileceğini anlattı:

“SEZON hazırlıklarını bu yıl herhangi bir aksilik yaşamadan tamamladık. Ciddi bir sakatlık olmadı. Transferlerimizi de önceden yaptığımız için ideal kadromuzla çalıştık. Bizim için elbette büyük bir avantaj. Takımın ihtiyaçlarını ve eksiklerini biliyorduk. Bunun için titizlikle üzerinde çalıştığımız bir transfer listesi hazırladık. Listemizdeki futbolcuların büyük bölümünü aldık. Tranferlerde de sorun yaşamadık. Kulübün elde ettiği başarılar nedeniyle futbolcuları renklerimize bağlamak zor olmadı. Yönetim de büyük fedakarlık yaptı. Ligin seviyesine uygun iyi isimler aramıza katıldı.”

Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli

‘GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR’
“Takıma aldığımız futbolcuların arasında geçmişte BAK 07’de kendisini gösteren ve üst liglere giden oyuncular var. Kulübü yakından tanıyorlar. Geri geldiler. Gücümüze güç kattılar. Kadroda BAK 07’de ilk kez oynayacak futbolcu sayısı çok az. Ayrıca evli ve çocuklu futbolcularımızın olması da avantajlı. Evine ve çocuğuna karşı sorumlu olan futbolcu, işine ve kulübüne de daha fazla sorumlulukla sarılır, işini en iyi şekilde yapar diye düşünüyorum. Geçen yıl ile bu yılki kadroyu karşılaştırdığımızda; Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli isimler kadroda yer alıyor. Bunun avantaj olup olmayacağını sezon sonunda göreceğiz.”

Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli

‘70 PUAN YETERLİ OLABİLİR’
“Geçen sezon takımlar arasında büyük güç farkı vardı. Bu nedenle kadrosu iyi olan takımlar puanları topladı. Chemnitz, 77 puanla lig şampiyonu oldu. Biz 70 puanla ikinci bitirdik. Bu sezon dengeli bir lig var. Geçen yıl aldığımız 70 puana ulaşırsak, bu yıl ligi birinci bitirip bir üst lige yükselebiliriz. Bunu yapacak gücümüz de var. yönetim de bizden bunu bekliyor.”
Parlatan, ligde BAK 07 ile birlikte Nordhausen, Lok. Leipzig, Erfurt, Cottbus ve Viktoria’nın da şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli

İLK MAÇLAR HEP ZORDUR
BAK 07 sezonun ilk haftasında oynadığı maçla gücünü gösterdi. Sahasında konuk ettiği Bischofswerder takımını 4-2 yendi. Sezona üç puanla başlayan BAK 07, liderlik koltuğuna da ilk haftadan oturdu. Takımın ilk maçtaki performansından memnun olan Parlatan, “İlk maçlar hep zordur. Oyundan ve sonuçtan memnunum. Gelecek haftalarda daha iyi oynayacağız. Beni üzen, sadece takımın kişisel hatadan 2 gol yemesi oldu” dedi.

Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli

Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli

Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli
Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli


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