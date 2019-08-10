“SEZON hazırlıklarını bu yıl herhangi bir aksilik yaşamadan tamamladık. Ciddi bir sakatlık olmadı. Transferlerimizi de önceden yaptığımız için ideal kadromuzla çalıştık. Bizim için elbette büyük bir avantaj. Takımın ihtiyaçlarını ve eksiklerini biliyorduk. Bunun için titizlikle üzerinde çalıştığımız bir transfer listesi hazırladık. Listemizdeki futbolcuların büyük bölümünü aldık. Tranferlerde de sorun yaşamadık. Kulübün elde ettiği başarılar nedeniyle futbolcuları renklerimize bağlamak zor olmadı. Yönetim de büyük fedakarlık yaptı. Ligin seviyesine uygun iyi isimler aramıza katıldı.”





‘GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR’

“Takıma aldığımız futbolcuların arasında geçmişte BAK 07’de kendisini gösteren ve üst liglere giden oyuncular var. Kulübü yakından tanıyorlar. Geri geldiler. Gücümüze güç kattılar. Kadroda BAK 07’de ilk kez oynayacak futbolcu sayısı çok az. Ayrıca evli ve çocuklu futbolcularımızın olması da avantajlı. Evine ve çocuğuna karşı sorumlu olan futbolcu, işine ve kulübüne de daha fazla sorumlulukla sarılır, işini en iyi şekilde yapar diye düşünüyorum. Geçen yıl ile bu yılki kadroyu karşılaştırdığımızda; Geçen yıl asi bir kadromuz vardı, bu yıl ise tecrübeli isimler kadroda yer alıyor. Bunun avantaj olup olmayacağını sezon sonunda göreceğiz.”





‘70 PUAN YETERLİ OLABİLİR’

“Geçen sezon takımlar arasında büyük güç farkı vardı. Bu nedenle kadrosu iyi olan takımlar puanları topladı. Chemnitz, 77 puanla lig şampiyonu oldu. Biz 70 puanla ikinci bitirdik. Bu sezon dengeli bir lig var. Geçen yıl aldığımız 70 puana ulaşırsak, bu yıl ligi birinci bitirip bir üst lige yükselebiliriz. Bunu yapacak gücümüz de var. yönetim de bizden bunu bekliyor.”

Parlatan, ligde BAK 07 ile birlikte Nordhausen, Lok. Leipzig, Erfurt, Cottbus ve Viktoria’nın da şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.





İLK MAÇLAR HEP ZORDUR

BAK 07 sezonun ilk haftasında oynadığı maçla gücünü gösterdi. Sahasında konuk ettiği Bischofswerder takımını 4-2 yendi. Sezona üç puanla başlayan BAK 07, liderlik koltuğuna da ilk haftadan oturdu. Takımın ilk maçtaki performansından memnun olan Parlatan, “İlk maçlar hep zordur. Oyundan ve sonuçtan memnunum. Gelecek haftalarda daha iyi oynayacağız. Beni üzen, sadece takımın kişisel hatadan 2 gol yemesi oldu” dedi.





