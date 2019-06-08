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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
08.06.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Gece kulübüne götürdüğü bebeğinin üzerinde uyuyarak öldüren anneye 2 yıl 4 ay hapis

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Gece kulübüne götürdüğü bebeğinin üzerinde uyuyarak öldüren anneye 2 yıl 4 ay hapis

Galler’de, 4 aylık bebeğini gece kulübüne götüren; sarhoş halde bebeğinin üzerinde uyuyakalan ve bebeğin ölümünde kasıtlı ihmal ile suçlanan anneye 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

GALLER’in New Quay sahil kasabasında 31 Mart 2017’de Marina Tilby (26) kız kardeşleri ve 4 aylık bebeği ile gece kulübünde sarhoş olduktan sonra evine döndü. Şarhoş anne yatak odasında bebeğinin üzerinde uyuya kaldı.
Bir süre sonra olayı fark eden kız kardeşlerden birinin, Tilby’nin altında kalan 4 aylık bebeği kurtardığı; ancak bebeğin ağzından kan geldiğini fark etmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi. Bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gece kulübüne götürdüğü bebeğinin üzerinde uyuyarak öldüren anneye 2 yıl 4 ay hapis

KASITLI İHMAL SÖZ KONUSU
Swansea Crown Mahkemesine çıkarılan ve suçlu olduğunu itiraf eden Tilby’nin avukatı Dyfed Thomas, “Çok sarhoştu. Çocuğunu kaybetmenin kederi içini dolduracak” sözleriyle savunma yaptı. Çocuğun babasıyla da görüşmeyen Tilby’nin yaşanan olay sebebiyle açıkça acı çektiğini de söyledi.
Hakim Paul Thomas ise “Kesinlikle kasıtlı bir ihmal söz konusu. 4 aylık bebeğin güvenliği annenin sorumluluğudur. Anne burada bunu tamamen göz ardı etmiştir. O gece çok içti, ve o kadar sarhoştu ki bebeğinin üzerinde uyudu. Bebeğin ağzından kan geldiğini dahi fark etmedi” diyerek anneyi suçlu buldu, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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