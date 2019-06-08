Gece kulübüne götürdüğü bebeğinin üzerinde uyuyarak öldüren anneye 2 yıl 4 ay hapis
Galler’de, 4 aylık bebeğini gece kulübüne götüren; sarhoş halde bebeğinin üzerinde uyuyakalan ve bebeğin ölümünde kasıtlı ihmal ile suçlanan anneye 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
GALLER’in New Quay sahil kasabasında 31 Mart 2017’de Marina Tilby (26) kız kardeşleri ve 4 aylık bebeği ile gece kulübünde sarhoş olduktan sonra evine döndü. Şarhoş anne yatak odasında bebeğinin üzerinde uyuya kaldı.
Bir süre sonra olayı fark eden kız kardeşlerden birinin, Tilby’nin altında kalan 4 aylık bebeği kurtardığı; ancak bebeğin ağzından kan geldiğini fark etmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi. Bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KASITLI İHMAL SÖZ KONUSU
Swansea Crown Mahkemesine çıkarılan ve suçlu olduğunu itiraf eden Tilby’nin avukatı Dyfed Thomas, “Çok sarhoştu. Çocuğunu kaybetmenin kederi içini dolduracak” sözleriyle savunma yaptı. Çocuğun babasıyla da görüşmeyen Tilby’nin yaşanan olay sebebiyle açıkça acı çektiğini de söyledi.
Hakim Paul Thomas ise “Kesinlikle kasıtlı bir ihmal söz konusu. 4 aylık bebeğin güvenliği annenin sorumluluğudur. Anne burada bunu tamamen göz ardı etmiştir. O gece çok içti, ve o kadar sarhoştu ki bebeğinin üzerinde uyudu. Bebeğin ağzından kan geldiğini dahi fark etmedi” diyerek anneyi suçlu buldu, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
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