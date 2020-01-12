Gaziantep halıları Hannover’in gözdesi oldu

ZİYARETTE Türkiye Hannover Başkonsolosu Banu Malaman ve Ticari Ateşe Nilüfer Sandallı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar’ın yanı sıra Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel ile GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ve GAHİB Yönetim Kurulu üyeleri fuarın birinci günü Gaziantepli halıcıları stantlarında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.





‘RAKİPLERİNDEN ÖNDE’

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar ziyaretler sonrasında bir değerlendirme yaparak Türkiye’nin halı sektöründe geldiği noktanın gurur verici olduğunu belirti. Genel Müdür Ağar, “Halı firmalarımızın stantlarını gezdiğimizde gördük ki Türk firmalarının ürünleri rakiplerinin gerisinde değil. Hatta gerek kalite gerekse de tasarım açısından rakiplerinden önde” dedi. Ağar, “Almanya en fazla ihracat yaptığımız ülke. Gerek ihracatımız gerekse de fuarcılık açısından son derece önemli bir ülke. Domotex de halı ve zemin kaplamalarında dünyanın en önemli fuarı. Bu nedenle Domotex’e 32 yıldır düzenli katılıyoruz” diye konuştu. Ağar, “Bu yıl Domotex’e 177 Türk firması toplamda 26 bin 700 metrekarelik bir alanla katılıyor. Alan bakımından ilk sırada Türkiye geliyor. Firma sayısı bakımından ise Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü ülkeyiz. Halı sektörümüzün geldiği nokta açısından gurur verici bir tablo. Tüm halı üretici ve ihracatçılarını kutluyorum” diye açıklamada bulundu.





ABD’YE 600 MİYON DOLARLIK HALI İHRACATI

Ağar, şöyle devam etti, “İhracat rakamlarına bakılırsa dünyanın en büyük halı ihracatçısı ülkeyiz. 2019 yılında toplamda 2.3 milyar dolarlık halı ihracatı yaptık. Bu rakam Türk halıcılığının geldiği noktayı gösteriyor. En fazla ihracatımızı ABD, Suudi Arabistan, Irak ve Almanya’ya yapıyoruz. Halımız, kalitesi ile tasarımları ile artık tüm dünyada kabul görüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden olan ABD’ye 600 milyon dolarlık halı ihracatı yapıyoruz. Bu önemli bir başarıdır. Bunun daha da artacağına inanıyorum” diye konuştu.



