Gauland’dan CDU’ya koalisyon sinyali
Aşırı sağcı parti AfD Eş Genel Başkanı Alexander Gauland ile Jörg Meuthen, pazar günü yapılan seçimlerin ardından Saksonya Eyaleti liste başı adayı Jörg Urban ve Brandenburg Eyaleti liste başı adayı Andreas Kalbitz ile sonuçları değerlendirdi.
AfD’nin iki eyalette de en güçlü ikinci parti çıktığını hatırlatan Gauland, “Bu bizim için bir zaferdi” dedi. Saksonya’da seçmenlerin muhafazakar partileri tercih ettiğini belirten Alexander Gauland, CDU ile olası bir ortaklığa hazır oldukları mesajını verdi. Koalisyon kurarken seçmenin oy tercihinin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin ifade eden Gauland, AfD’nin aşırı sağcı ve radikal olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. Gauland, “Biz demokratik bir partiyiz” dedi.
İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Brandenburg liste başı adayı Andreas Kalbitz’in aşırı sağcı Almanya Milliyetçi Demokrat Partisi (NPD) ile bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu ileri süren Gauland, “Biz Kalbitz’in yanındayız. Hiçbir belge olmadan Kalbitz’in NPD ile ilişkisine yer verildi. Bu tamamen yalan bir haberdir. Brandenburg’daki seçmen bu yöndeki yalan habere önem vermediğini gösterdi” dedi.
İLK KEZ BU KADAR YÜKSELDİ
Yunanistan’da gamalı haç ile yürüyen ve NPD’lilerle birlikte Yunan nazilere destek vermekle suçlanan Kalbitz de kendisine yönelik iddiaları reddetti. 12 yıl CDU’da aktif rol aldığını 10 yılı aşkın süre de Alman ordusunda bu ülke için görev yaptığını belirten Kalbitz, “Böyle birisinin neonazilerle işbirliği içinde olduğu iddialarını ciddiye almayın” dedi.
Saksonya’da yüzde 27.5 oranında alınan oyu hatırlatan Jörg Urban ise AfD’nin, kuruluşundan beri Almanya genelinde ilk kez en yüksek oy seviyesine ulaştığını belirtti.
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