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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
02.09.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Gauland’dan CDU’ya koalisyon sinyali

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Gauland’dan CDU’ya koalisyon sinyali

Aşırı sağcı parti AfD Eş Genel Başkanı Alexander Gauland ile Jörg Meuthen, pazar günü yapılan seçimlerin ardından Saksonya Eyaleti liste başı adayı Jörg Urban ve Brandenburg Eyaleti liste başı adayı Andreas Kalbitz ile sonuçları değerlendirdi.

AfD’nin iki eyalette de en güçlü ikinci parti çıktığını hatırlatan Gauland, “Bu bizim için bir zaferdi” dedi. Saksonya’da seçmenlerin muhafazakar partileri tercih ettiğini belirten Alexander Gauland, CDU ile olası bir ortaklığa hazır oldukları mesajını verdi. Koalisyon kurarken seçmenin oy tercihinin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin ifade eden Gauland, AfD’nin aşırı sağcı ve radikal olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. Gauland, “Biz demokratik bir partiyiz” dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Brandenburg liste başı adayı Andreas Kalbitz’in aşırı sağcı Almanya Milliyetçi Demokrat Partisi (NPD) ile bağlantısı olduğu yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu ileri süren Gauland, “Biz Kalbitz’in yanındayız. Hiçbir belge olmadan Kalbitz’in NPD ile ilişkisine yer verildi. Bu tamamen yalan bir haberdir. Brandenburg’daki seçmen bu yöndeki yalan habere önem vermediğini gösterdi” dedi.

İLK KEZ BU KADAR YÜKSELDİ
Yunanistan’da gamalı haç ile yürüyen ve NPD’lilerle birlikte Yunan nazilere destek vermekle suçlanan Kalbitz de kendisine yönelik iddiaları reddetti. 12 yıl CDU’da aktif rol aldığını 10 yılı aşkın süre de Alman ordusunda bu ülke için görev yaptığını belirten Kalbitz, “Böyle birisinin neonazilerle işbirliği içinde olduğu iddialarını ciddiye almayın” dedi.
Saksonya’da yüzde 27.5 oranında alınan oyu hatırlatan Jörg Urban ise AfD’nin, kuruluşundan beri Almanya genelinde ilk kez en yüksek oy seviyesine ulaştığını belirtti.

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