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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
14.07.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Gabriel, hükümeti de partisini de uyardı: Hata olur!

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Gabriel, hükümeti de partisini de uyardı: Hata olur!

ABD’nin Suriye’ye daha fazla asker gönderme talebini reddeden Almanya’ya Suriye’deki DEAŞ karşıtı koalisyona 4 Tornado, bir tanker uçak ve Irak askerlerini eğitmekle destek veriyor. Alman askerlerinin görev süresi ekim ayında bitiyor. SPD görev süresinin uzatılmasını, SPD’li eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise ülkesinin Suriye’den apar topar çekilmesini istemiyor.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Almanya’dan Suriye’ye istediği kara gücü talebinin tartışmaları sürüyor. Almanya, ABD’nin bu talebini, halihazırda yürüttüğü Tornado keşif ve tanker uçaklarından oluşan misyonun ötesinde daha fazla katkıda bulunmayı düşünmediği gerekçesiyle reddetti. Türkiye ile yaşanan gerilim sonrası askerlerini İncirlik Üssü’nden Ürdün’e taşıyan Almanya, Suriye’deki DEAŞ karşıtı koalisyona 4 Tornado keşif uçağı, bir tanker uçak ve Irak askerlerini eğiterek katkıda bulunuyor. Almanya’nın misyonu ekim ayı sonunda bitiyor. Hükümet ortağı SPD misyonun parlamento tarafından yeniden uzatılmasına sıcak bakmıyor.

MERKEL’İN TERSİNE HAYIR DEDİK
Almanya eski Dışişleri Bakanı ve SPD eski lideri Sigmar Gabriel, bu misyonun hemen sona erdirilmesine karşı uyarıda bulundu. Bild’e konuşan Gabriel şöyle dedi: “Suriye’deki istikrarsızlık nedeniyle benim acil önerim, misyonun apar topar sonlandırılmaması. ABD’nin Obama yönetimi döneminde başlayan Suriye’den sürekli askerlerini çekeceği açıklamaları, Suriye’de bu boşluğu başka güçlerin doldurmasına yol açtı. Özellikle Rusya ve İran. Müttefiklerimizin bizden daha fazla katkı beklemesi anlaşılır bir durum. Ama bunun karşısına Almanya’nın mülteci alımıyla Suriye’de çok büyük bir yük taşıdığını koymamız lazım. Biz Uluslararası hukuka aykırı Irak savaşının geç sonuçlarına sonradan bulaştırılmak istemiyoruz. Biz o zaman Sosyal Demokratlar olarak haklı gerekçelerle bu savaşa, bugün ki CDU’lu Başbakan’ın (Merkel) tersine hayır dedik. Irak’taki bu savaş, terör örgütü DEAŞ’ın oluşmasına çok büyük katkıda bulundu.”

NEDEN KİMSE SPD BAŞKANI OLMAK İSTEMİYOR
Gabriel, SPD’de genel başkanlığa adaylıkta isteksizliği de eleştirdi. Gabriel, “SPD genel başkanlığının kimsenin eve almak istemediği bulaşıcı bir kumaş parçası gibi görülmesine kızgınım” dedi. Gabriel, partinin geleceğinin söz konusu olduğunu söyledi.

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