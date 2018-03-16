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Fransa, Suudi prensese yakalama emri çıkardı

AA
16.03.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

Fransa’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kız kardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Prenses Hussat hakkında, Paris’teki apartman dairesine çağrılan bir tamirci ile yaşanan gerginlik nedeniyle yakalama emri çıkarıldığı belirtildi. Habere göre, geçen yıl eylül ayında Prenses Hussat’ın Paris’in Foch Bulvarı’ndaki dairesine çağrılan tamircinin, dairenin fotoğraflarını çektiği fark edildi. 

Prenses Hussat ve yakın korumasının müdahale ettiği tamircinin, basın organlarına satmak için dairenin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle yere yatırılarak dövüldüğü, saatlerce sorgulandığı, malzemelerine el konulduğu ileri sürüldü.
Aralık ayı başında Prenses Hussat’ın koruması hakkında adli soruşturma açıldığı belirtilen haberde, Prenses Hussat hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.
Ocak ayında da Suudi Arabistan kraliyet ailesi mensubu 43 yaşındaki Uhud bint Halid el Suud, Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesi’ndeki bir otele zorla girmek ve görevli bekçiyi tokatlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Muhammed bin Selman , Veliaht Prensi , Hussat , Suudi Arabistan , Fransa , yakalama emri , avrupadan haberler
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