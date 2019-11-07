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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraflar: Reuters
07.11.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Fransa göç politikasını sertleştiriyor

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Fransa göç politikasını sertleştiriyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün hükümetin yeni göç politikalarını şekillendirecek 20 maddelik paketi kamuoyuyla paylaştı. Yeni düzenleme, sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması, sığınma başvuruları reddedilen kişilerin sağlık sisteminden yararlanabilecekleri sürenin kısaltılması, bazı mülteci kamplarının kapatılması gibi önlemlerle nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için bazı iş kollarına kota uygulanması gibi adımlar içeriyor.

“GÖÇ politikaları üzerindeki kontrolümüzü yeniden sağlamayı hedefliyoruz” diyen Başbakan Philippe, önlem paketiyle halkın korkularını ciddiye almak ve bunu yaparken popülizme boyun eğmemek için doğru dengeyi yakaladıklarını söyledi. Bakanların uzlaşma sağladıkları 20 maddelik paket uyarınca, ülkede kalmak için gerekli belgelere sahip olmayan göçmenler acil durumlar haricinde Fransa’da kaldıkları ilk üç ay boyunca resmi sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Sığınma başvuruları reddedilen kişiler ve oturma izni dolan yabancı uyruklu kişiler de bu tarihten itibaren sağlık hizmetlerinden bir yıl değil sadece altı ay boyunca istifade edebilecek.
Ayrıca Fransa Mülteci ve Vatansızları Koruma Dairesi’nin (Ofpra) bundan böyle sığınma başvurularını altı ay içinde neticelendireceği, bunun için 200 yeni çalışan istihdam edildiği kaydedildi. Paris’in kuzeydoğusunda bulunan ve yaklaşık 3 bin kişinin kötü koşullar altında yaşadığı mülteci kampının da yıl sonuna kadar kapatılacağı belirtildi.

Fransa göç politikasını sertleştiriyor

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE KOTA
Philippe, nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için kota uygulanacağını da duyurdu. Buna göre her yıl nitelikli iş gücü açığı bulunan iş kolları için kota uygulanacak. Çalışma Bakanlığı bu şekilde her yıl yaklaşık 33 bin nitelikli çalışanın ülkeye geleceğini açıkladı. Çalışma Bakanı Muriel Penicaud bu kişilere süreli çalışma vizesi verileceğini, bunun için hükümetin her yıl nitelikli iş gücü açığı bulunan iş kollarını içeren bir liste hazırlayacağını kaydetti. Fransa’da özellikle teknik ressam, oto tamircisi, marangoz ve çatı ustası ihtiyacı bulunuyor.
Ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecek bir göç politikası Fransa’da ilk kez muhafazakar Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde gündeme gelmiş, ancak söz konusu plan hayata geçirilememişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise kota uygulamasına başta karşı çıkmıştı. Ancak çalışan bulma konusunda sıkıntı çeken firmalardan gelen yoğun talebin ardından Macron’un bu görüşünün değiştiği belirtiliyor.

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