“Fransa Eğitim Bakanının ifadeleri kabul edilemez ve üzücü”

FRANSIZ basınında iddia edildiğinin aksine Türkiye’nin aniden Fransa’da Türk okulu açmaya yönelik bir gündem oluşturmadığını belirten Musa, Türkiye’deki Fransız okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti’nin hukuki statüsünün belirlenmesi amacıyla 2012’den bu yana çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. Büyükelçi Musa, bu kapsamda geçen yılın sonbaharında Fransız bir heyetin Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktararak, şöyle devam etti: “Bu okullar, büyükelçilik (Fransa) destekli okullar. Bu okulların statüsü belli bir hukuki çerçeveye oturtulurken, bizim beklentimiz Türkiye olarak Fransa’da aynı şekilde işleyecek iki okulun açılmasıdır. Bu konuda muvafakat verirlerse karşılıklı olarak bu sorun çözülür. Bu konu üzerinde çalışılıyor.”

‘İKİ OKULU AÇMA HAKKI VERİLMESİ ÖNEMLİ’

Şu an Fransız yetkililerine sunulmuş bir proje olmadığını dile getiren Musa, Türkiye’nin Fransa ile bu konuda prensipte anlaşması durumunda okulun açılmasıyla ilgili Fransız yetkililerle istişarelerde bulunacaklarını ifade etti. Kendileri açısından önemli olanın bu iki okula açma hakkı verilmesinin olduğunu vurgulayan Büyükelçi, bu konuda görüşmelerin iki ülkenin bakanlıkları arasında yapıldığını bildirdi. Musa, “Mahremiyette yürütülen bu sürecin kamuoyu ile paylaşılmasının diplomatik teamüllere uygun olmadığını düşünüyoruz. Böyle müzakere çok nadir yürütülür” dedi.

‘İTİBAR ETTİĞİMİZ BİR DEVLET ADAMIDIR’

Le Point dergisinin ilgili kaynaklara dayanarak bu konuda haber yazmasıyla söz konusu bilgilerin Fransa tarafından sızdırıldığının anlaşıldığına dikkati çeken Büyükelçi Musa, “Eğitim Bakanı Blanquer’in bu konuda yanlış bilgilendirildiğini düşünmek istiyoruz çünkü itibar ettiğimiz bir devlet adamıdır. Bu ifadeler kabul edilemez ve üzücü. Türkiye’nin herhangi bir sistemin ihracında olduğunu iddia etmek akılla izah edilecek bir durum değil. Çeşitli açıklamalarda Türkiye bir sistem ihracında olan bir ülke gibi gösteriliyor. Bunun gerçekle alakası yok. Türkiye’deki mevcut Fransız okullarına karşılık Türkiye, Fransa’da iki okul açmak istiyor. Mesele bundan ibarettir. Bunun dışındaki her şey hedef saptırmaktan öteye bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu.

‘BASKI ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEMEK YALANDIR’

Paris Büyükelçisi Musa, Türkiye’nin gelecek dönemde başkent Paris ve Strazburg’da okul açmak istediğini belirtti. Fransız basınındaki iddiaların aksine Türkiye’den 20-22 Mayıs’ta bir heyetin, Fransa’nın daveti üzerine geleceğinin altını çizen Büyükelçi, “Basında çıkan haberler iki ülke arasındaki yürütülen müzakereleri olumsuz etkilemek için yapılmış olabilir. Gerçek olmayan şeyler üzerinde haberler yapıldı. Türkiye’de Fransız okulların baskı altında olduğunu söylemek yalandır” dedi.

‘HAYIR DİYORUM ÇÜNKÜ’

Blanquer, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Türkiye laikliğe sırtına döndü ve İslamcı aşırıcılık yayılma mantığındadır. (Fransa’da Türk okulu) projesine hayır diyorum çünkü Türkiye’den gelen çok fazlaca dostane olmayan davranışlar var ve Türk yetkililerin Fransa’daki Türk toplumuna yönelik yaptıkları endişe verici. İdeolojik ve dini anlamda objektif ve yayılmacı mantığı olmayan bir devlet söz konusu olsaydı bir şeyleri konuşma imkanı olabilirdi ancak şu an durum bu değil” ifadelerini kullanmıştı.