Frankfurt’un başına Kenan Koçak mı geliyor
Teknik direktör Niko Kovac’ı Bayern Münih’e kaptıran Frankfurt, yeni hoca arayışlarına başladı. Adaylar arasında Kenan Koçak da var.
İki sezondur İkinci Bundesliga ekiplerinden Sandhausen’da elde ettiği başarılarla adını duyuran Koçak, Frankfurt kulübünün teknik direktör adaylarının bulunduğu listede ilk sıralarda yer alıyor.
Sandhausen ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Koçak, sözleşmeye ek olarak yazdırdığı “Bundesliga’dan teklif gelirse giderim” maddesi sayesinde Sandhausen’dan sorun yaşamadan ayrılabilecek. 37 yaşındaki Kocak’ın adı sezon başında Leverkusen için de geçmişti. Kocak’ın adaylar arasında şansının yüksek olmasının en önemli nedeni, Kovac ile benzer oyun anlayışına sahip olması. Frankfurt’un yeni hoca listesinde Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slavan Blic’in de adı geçiyor. Ayrıca Markus Weinzierl ile Marco Rose’la da görüşmeler yapıldığı ileri sürüldü.
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